Beneficios fiscales: Nación prorrogó el régimen pero para Pymes salteñas "es insuficiente"

El Gobierno nacional anunció el lunes la prórroga del régimen de beneficios fiscales para pymes y microempresas el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2026.

Si bien el régimen extiende la posibilidad de computar parte del impuesto a los créditos y débitos bancarios como pago a cuenta de contribuciones patronales, buscando aliviar la carga fiscal de las microempresas y contribuir a su sostenimiento y crecimiento, desde las pymes no lo ven como un beneficio real y piden políticas de fondo.

InformateSalta se comunicó con la tesorera de Cámara PyME Salta, Miriam Guzmán, quien señaló que este anuncio no es un alivio real en términos de impacto económico profundo para las pymes.

“La medida no cambia la estructura de costo ni viene a resolver los problemas más urgentes que tienen las pymes, si es una extensión técnica, pero no una política de fondo” comentó Guzmán, agregando que no impacta tampoco en los problemas centrales de la economía del sector.

El consumo real y las tarifas, son algunos de los problemas de las pymes, algo que vienen repitiendo hace un año y tomar medidas como la extensión del régimen reflejan que las pymes no son prioridad en la agenda nacional: “No hay política que se oriente en el consumo ni a financiar la producción. No existe un desarrollo estratégico”.

“Es insuficiente para la realidad que tenemos hoy, necesitamos que el consumo se reactive”.

La necesidad que el consumo se reactive es visible en las calles, con comercios que registran una baja en las ventas comparadas con épocas anteriores.

Consultada por las expectativas para el 2026, afirmó que las apuestas no van sobre el Gobierno nacional que demostró que las pymes no están en su prioridad, por lo que la esperanza esta puesta en los gobernadores de cada provincia y en su trabajo en conjunto con los municipios.

“Tratar de que la unión de municipio-provincia se potencie y poder hacer cada uno lo suyo, porque a eso no están llevando, al individualismo por el individualismo y nosotros como Cámara siempre sostenemos que la unión es la clave” finalizó.