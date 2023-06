Abuelito de 72 años vive con sus 6 perros y necesita ayuda

Andrés Aguilar es un abuelito de 72 años que vive junto a sus 6 perros. Durante las últimas horas, su foto estuvo dando vuelta por las diferentes redes sociales ya que un grupo de personas se unió para pedir ayuda, porque es un hombre que está solo y sin trabajo.

“Hace 43 años que murió mi papá y desde entonces vivo solo, y hace 12 años que murió mi madre”, contó. Dijo que a diario va al mercado Cofruthos y desde allí lleva comida para sus perritos.

Contó que cuando tenía 12 años trabajaba junto a su padre y lo ayudaba a cortar ladrillos. Luego empezó a vender diarios y a trabajar en el mercado, pero actualmente, por su avanzada edad, no trabaja. Su único ingreso es la pensión.

“Yo estoy bien, pero estoy dispuesto a que me ayuden. Necesito un colchón, comida para mí y para mis perros. No tengo luz, ni gas, solamente agua. No tengo quien me ponga el medidor de luz, ya debería tener, pero nadie me puso”, indicó por TodoSaltaNoticias.

Su casa queda en Córdoba 1595, y todas las personas que quieran ayudar pueden acercase allí y colaborar.