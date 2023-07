La mamá de Cecilia Strzyzowski habló por primera vez de las macabras búsquedas en Internet de César Sena

La madre de Cecilia Strzyzowski, la joven vista por última vez el 2 de junio y por cuyo femicidio hay siete detenidos con prisión preventiva, aseguró que “ella era la vida” y que su marido, César Sena, “es la muerte”, y que por las búsquedas que realizaba en Google el hombre “te das cuenta de la impunidad que tenía”.

A un mes de la desaparición de Cecilia, Gloria Romero se refirió a las prisiones preventivas dictadas por el Equipo Fiscal Especial (EFE) el jueves pasado y dijo que “por lo menos están presos, pero están con Internet, con televisión, con celulares”, y dio a entender que deben ser trasladados a una cárcel común.

”Cada vez que yo veo el tema de lo que buscaba mi hija en Google, y lo que buscaba él (César Sena) en Google, te das cuenta de la impunidad que tenía”, manifestó la madre de Cecilia, a las consultas que realizaba el marido de su hija, como “qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta”, o “muertes violentas qué pasa con el alma”, “almas de personas asesinadas”, “mente de un asesino” y “un asesino siente remordimiento”, entre otras.

“Ella era la vida y él es la muerte”, definió Gloria, y agregó:”Ella era una chica que no vivió su adolescencia y no vivió su primera juventud, porque yo tuve un accidente y se hizo cargo de todo, de la hermana, fue madre, fue hermana, fue enfermera, fue todo. Se tuvo que hacer cargo de un negocio, siendo muy chiquita, se tuvo que hacer cargo de una madre paralítica, se tuvo que hacer cargo del estudio de una hermana, entonces era un adulto en un cuerpo chiquito”, relató Gloria.

Luego contó que “a los 25 años ella recién empieza ella a tener novios, a tener amigos, a salir; mientras tanto, lo único que hacia ella era trabajar”.Ella nunca tenía tiempo, la invitaban a salir y ella decía ´no tengo tiempo´, porque tengo que hacer horas extras para poder pagar el alquiler de su hermana, porque su hermana era su orgullo”, señaló emocionada la mujer.En tanto, descartó que el crimen de Cecilia se cometió en solo en un contexto de “violencia de género”, ya que “no hubieran inventado el viaje (a Ushuaia)”.

”Quieren echarle la culpa a César, quieren sacrificar a César y hacerlo pasar como que estaba loquito y que en un momento de locura la mató, pero no, estos la mataron por otra cosa, estoy segura de que mi hija estuvo en el lugar equivocado y en el momento equivocado, que vio algo que no tenía que ver, o que supo algo que no tenía que saber, o que no se prestó a algo que no querían, la eliminaron porque les molestaba”, aseguró Gloria.

Por último dijo que “nadie movía un solo dedo, nadie pestañeaba si Emerenciano (Sena, el padre de César) no lo autorizaba, pero ahora lo quieren dejar limpito, el es inocente, no vio nada, no estuvo en la casa, no pasó nada”.



Marcha a un mes de la desaparición de Cecilia

Gloria Romero encabezará este domingo una concentración en el puente que une las provincias de Chaco y Corrientes para recordar a su hija al cumplirse un mes de su desaparición y femicidio, por el que quedaron bajo prisión preventiva su marido, sus exsuegros y cuatro colaboradores de esa familia.

En redes sociales, la mamá de la joven de 28 años aclaró que la idea no es cortar el paso en el puente, ya que no quiere ser “piquetera”, sino que los manifestantes irán por el costado para colgar cintas, pañuelos, globos, carteles de color rosa con el fin de teñir ese paso del color preferido de Cecilia, como símbolo de la unión de las dos provincias en la busca de “verdad y justicia”.

La concentración inicial está prevista para las 14.30 en la rotonda de Barranqueras y avanzará hasta el puente, donde se unirán con las “madres del dolor” provenientes de Corrientes, al cumplirse un mes de la desaparición y femicidio de Cecilia.

Las macabras búsquedas de César Sena en Google

Nelia Velázquez, una de las fiscales de la causa que investiga la búsqueda y femicidio de Cecilia Strzyzowsky reveló la semana pasada las escalofriantes búsquedas en internet que hizo César Sena, uno de los imputados, y que lo vinculan directamente con el crimen.

Luego de que se diera a conocer la prisión preventiva contra el joven de 19 años por el delito de “homicidio triplemente agravado por el vínculo y concurso premeditado de dos o más personas en uncontexto de violencia de género (femicidio)” contra Cecilia, se informaron detalles que darían cuenta de su culpabilidad en elcaso que conmueve a Chaco y al país.

“Es duro transmitir esto, incluso a nosotros cuando nos llegaron esosinformes porque por un lado estaba Cecilia con su búsqueda de cómo armar una valija para viajar, de dónde comprar chocolates en Buenos Airea, ella estaba totalmente convencida de su viaje”.

”Pero por otro lado están las búsquedas de César de un tenor fuerte ya que buscó ´cómo quebrar una muñeca, un brazo y cómo pueden descansar las almas luego de ser asesinadas en forma violenta´. La verdad fue fuerte hasta para nosotros”, continuó.

El 4 de junio de 2023 a las 15:12, César Sena buscó: “Así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia”, y ese mismo día se halló “Puede un revólver usar silenciador?”.

El 5 de junio de 2023 desde las 00:38 hs. el joven encontró videos acerca de: “Qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta”, “Muertes violentas que pasa con el alma”,”almas de personas asesinadas”, “mente de un asesino”, “un asesino siente remordimiento”. /TN