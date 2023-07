Larreta con Orrego en San Juan: “la forma de ponerle fin al atraso es una coalición amplia y plural, como aquí”

El deseo de cambio se impuso en San Juan. Hubo festejos con papelitos y bocinas en el centro, en lo que fue otro batacazo electoral de Juntos por el Cambio, que logró a través de Marcelo Orrego un triunfo contundente en la provincia que lleva 20 años de peronismo kirchnerista.

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, viajó a San Juan para acompañar a Orrego, quien fue elegido por los sanjuaninos como el próximo gobernador.

“Felicitaciones Marcelo y Fabián por la histórica elección que hicieron”, sostuvo Larreta desde el bunker de Juntos por el Cambio en la ciudad de San Juan, a donde arribó acompañado por Miguel Pichetto, presidente de encuentro Republicano Federal y precandidato a diputado nacional; Martin Lousteau, precandidato a Jefe de Gobierno de la CIudad de Buenos Aires; Maxi Ferraro, presidente de la Coalición Cívica y precandidato a diputado nacional; José Luis Espert, precandidato a senador nacional; y Waldo Wolff, precandidato al Parlasur.

“Hace 20 años que gobiernan los mismos en la provincia y una vez más intentaron todas las trampas posibles para seguir perpetuando en el poder. Hoy los sanjuaninos dijeron BASTA”, afirmó.

Frente a los miles de militantes reunidos, el precandidato a presidente sostuvo: “Estoy convencido de que la forma de ponerle fin a las trampas, los privilegios y el atraso es con una coalición amplia y plural, como acá en San Juan, donde diferentes espacios que comparten valores y la convicción de cambiar San Juan se unieron para poder ganarle al feudalismo provincial”.

Rodríguez Larreta se refirió a Marcelo Orrego como ejemplo de trabajo y dedicación y alguien con quien se siente identificado: “Un tipo que labura, que conoce los problemas; venimos trabajando juntos hace muchos años y se cuánto se preparó para esto”, valoró.

Por su parte, Orrego agradeció a los sanjuaninos y sostuvo: “este gobernador va trabajar con todos, sin distinción ideológica. Yo vine a la política a construir, trabajar, a hacer y a solucionar los problemas que la gente no puede solucionar sola”.

Sobre el futuro gobierno, dijo: “Los cambios que vienen son cambios con certezas, no venimos a improvisar porque sin programa de gobierno no hay futuro”, e insistió con una forma de hacer política enfocada en construir: “vamos a mirar el pasado con ojos de futuro, al pasado no hay que derrotarlo, hay que superarlo”.

Por último agradeció la presencia de los dirigentes nacionales. “Gracias Horacio por estar presente, que vino más allá del resultado, me dijiste que ibas a estar en las buenas y en las malas”, destacó. “Con Horacio venimos trabajando hace muchos años , tiene un gran equipo de trabajo y compartimos la visión de la Argentina que queremos”, cerró.