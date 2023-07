No aprobó ninguna materia en la universidad, se lo contó a su papá y su respuesta la sorprendió: “Messi...”

Una chica contó a través de las redes sociales lo duro que le estaba resultando poder aprobar las materias anuales en la facultad, que en total eran 10, y decidió confesar a su papá que hasta el momento no había podido aprobar ninguna.

Preocupada por la respuesta que le daría, se llevó una gran sorpresa cuando el hombre le contestó con un curioso paralelismo.

“Le conté a mi papá que de todas las materias que tengo anuales en la facultad (10) no pude aprobar ninguna hasta ahora.

Entonces él me dijo: ‘Messi tampoco ganó la Copa del Mundo al primer intento, pero míralo ahora. A él no lo paró nadie hasta que lo consiguió’, escribió @kooksmirnoff en su cuenta de Twitter.

Las tiernas palabras de su papá se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando todo tipo de comentarios.

Muchos seguidores halagaron el pensamiento tan maduro y emocionalmente estable de su padre y otros se lamentaron no tener “uno igual a él” y le aconsejaron que “lo disfrute cada segundo”.

“Tu viejo es un ser de luz amiga. Cuidalo, bancalo, ayudalo y sobre todo defendelo que es un fenómeno, ¿cómo te va a decir algo tan lindo?”, le escribió un seguidor desconocido en los comentarios.

A lo que ella agradeció y respondió: “Él hizo la misma carrera que yo y encima la especialización, sabe lo que cuesta y lo larga que se puede llegar a hacer. Lo banco a muerte”.

“¡Qué lindo que tu papá te apoye! A intentar nuevamente que vas a poder. Éxitos!”, “Amo a tu viejo, me la subió hasta a mí”, “Amo a tu papá, vengo media media con las notas de las anuales y me la subió hasta a mí”, comentaron algunos usuarios, por lo que la palabras del padre de la joven lograron su objetivo y no ayudaron solo a su hija sino que a miles de jóvenes más que estaban en la misma situación.

A raíz de la gran viralización que tomó el tuit, la joven salió a explicar que de las 10 materias, hasta el ese momento, había desaprobado 5.

Pero en los días siguientes, gracias a su esfuerzo, el amor de sus seguidores y las hermosas palabras de su papá, logró aprobar 4. /TN