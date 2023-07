"El Equilibrista" llega a Salta de la mano de Mauricio Dayub

Luego de la pandemia la obra “El equilibrista”, fue furor en Buenos Aires. Las entradas se agotaban semanas antes de que Mauricio Dayub pisara el escenario para interpretar una serie de personajes entrañables. Según sus propias palabras, esta obra que llega a Salta el domingo 9 de julio, es su espectáculo “más personal” -y premiado-, después del éxito que protagonizó el actor entrerriano con “Toc toc”.

Como una forma de definir el espíritu del espectáculo y también de su vida, Dayub difinió de la siguiente manera a “El equilibrista”: “Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo. Basta verlo arriba del escenario para darle cuenta: Dayub se divierte. Es un niño jugando a ser esos personajes, que le son tan cercanos”, publicó TN.

¿De qué trata el equilibrista?

El equilibrista es una obra que habla de la juventud y de la finitud de la vida, el paso del tiempo, el amor, la pasión por la playa, la cancha o el arte, sobre los vínculos y las anécdotas familiares. Esta puesta, además, homenajea a aquellos que en ese entonces llegaron a la Argentina como inmigrantes. “Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué”, dijo Dayub al respecto.

Con dirección de César Brie, la obra escrita por Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub tiene una duración de 60 minutos y se presentará en Salta el domingo 9 de julio a las 20 en el Teatro Provincial J.C. Saravia. Entradas en venta por www.saltaticket.gob.ar - $6.500 - $6.000 - $5.500 -$5.000 - $4.500.-