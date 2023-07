Alerta por estafas: el senador Curá propuso una nueva fiscalía y sumar capacitaciones

Luego que Diputados diera media sanción al proyecto de Ley que impulsa la modificación del Código Procesal Penal con el fin de dotar a la justicia de herramientas digitales en la investigación de delitos, senadores recibieron a representantes del Colegio de Magistrados, quienes brindaron aportes para el perfeccionamiento de la iniciativa.

En ese contexto, Juan Cruz Curá, senador por Orán, en diálogo con InformateSalta, se refirió a la problemática y aseguró que la justicia necesita mayores herramientas para poder agilizar los procesos. “Creo que a muchos nos viene tocando de cerca, y bueno esperemos poder avanzar y seguir dando herramientas para poder estar mejor”, aseguró.

Para profundizar en ese tema, Curá propuso crear una fiscalía de ciberdelitos en el distrito judicial Orán. “Me parece que también tenemos que ir en esa línea de poder modernizarnos, de poder también tener en el norte una fiscalía de esta envergadura”, contó.

“Hay mucha gente que le hacen estafas y por ahí no dice no hace nada"

Curá hizo hincapié en el hecho de “animarse a denunciar”. “Hay mucha gente que le hacen estafas y por ahí no dice o no hace nada, dice listo ya está, ya perdí o ya no tengo qué hacer y queda en la nube”, afirmó.

También planteó la posibilidad de hacer cursos de capacitación. “Tenemos que estar preparados, con nuestros adultos, con los hijos en las escuelas”, dijo.

Para finalizar, aseguró que hay muchos delitos que vienen desde las cárceles de Córdoba. "Realmente es un tema muy importante y hay que seguirlo abordando”, concluyó.