Salió de la cárcel el viernes y el lunes los vecinos lo pescaron robando en V° San Antonio

Antes de la medianoche del lunes el barrio se vio convulsionado para algunos vecinos de la Villa San Antonio, quienes denunciaron ante este medio que un delincuente quiso meterse a varias casas.

Se trata de un sujeto apodado "Ardilla", quien es conocido por su conducta delictiva y que estuvo en la cárcel cumpliendo una condena de más de 3 años y había recuperado la libertad hacía 3 días.

"Estaba bastante drogado y quiso meterse a la casa de mis vecinos, además que le pegó un pechón a uno de los niños que vive ahí para poder meterse a la casa", aseguró una vecina de la zona.

Así mismo, nos contó que cuando los dueños de la casa se dieron cuenta, éste "zombie" inició la huída y se metió a una pizzería de Avenida Independencia y Florida, donde rompió platos y vasos para intentar escaparse y esconderse.

Finalmente los vecinos lo retuvieron hasta que llegó la policía.

Vecinos desprotegidos

Una vecina dialogó con El 10 TV y contó lo sucedido. "Por la Villa no se puede caminar, hay muchos piperos, andan robando, te quitan el celular, la cartera, lo que uno lleve ellos te quitan. Ahora andan robando motos y bicicletas. Llamamos a la policía y no vienen porque dicen que no tienen móvil, queremos más seguridad, que nos escuche alguien, estamos a una cuadra del centro y es una vergüenza todo lo que esta pasando en la Villa".

La mujer denunció además que han sido también víctima del robo de medidores de Gas "Habían cuadras que quedaron una semana sin gas. Lo identificaron pero no hicieron nada. Ahora se están metiendo adentro de las casas, estando nosotros adentro" concluyó la vecina.