Trabajador de frontera fallecido en Ruta 50: "Él era coquero, no hizo ni el intento de escape"

El Norte desde la noche del martes y hasta las primeras horas del miércoles se ve convulsionado por un enfrentamiento entre bagayeros y gendarmes pertenecientes al puesto 28, sobre ruta nacional 50 en el marco del Plan Güemes.

Como consecuencia de esto es que hoy la ruta está cortada tanto por gendarmes como por bagayeros, lo que dificulta la circulación de todo tipo de vehículo y es así que hay largas filas esperando pasar e incluso la terminal de Orán se encuentra colapsada porque los micros no están saliendo, pero en medio de este hecho de extrema violencia se conoció un hecho lamentable, el deceso de una persona de sexos masculino.

La esposa de quien sería el fallecido, totalmente consternada habló entre lágrimas y la desesperación de reconocer a su marido "fui a la madrugada a las 3 de la mañana con mi cuñada a ver si es él,no me dejaron pasar. Dicen que es él, le dicen Pelau, Fernando Martín, nosotros fuimos al 28, estaba lleno de gendarmería. El era coquero", entiéndase que coquero es una persona que se encarga de pasar hojas de coca.

Desde Multivisión explicaron en cuanto al fallecido, que la familia reclama el cuerpo de la persona que aún permanece en el sector donde fue el enfrentamiento en la madrugada de este miércoles. Aún el médico forense no aparece. En tanto a la madrugada llegó personal del CIF y policía de la provincia para realizar el peritaje, pero el cuerpo no fue levantado porque no llegó el forense.

A esta historia sobre el fallecimiento de un bagayero, o pasador de coca, se suma la de una mujer, Sandra, quien trabaja como otros tantos en la frontera como "campanera" de coca y cigarros. Denunció años de abuso de parte de las fuerzas que se escudan con que su actividad es ilegal.

"Lo que pasó anoche pasa hace cuanto, balearon a una chica, a un chango, viene pasando de hace cuanto y nadie hace nada ni si quiera el jefe del escuadrón, viene y hace la vista gorda. Sigue normal, pero cuando llegan los gendarmes abusan de su autoridad contra nosotros, de esto vivimos y llevamos al pan a la casa".

En cuanto a lo sucedido en la noche del martes madrugada del miércoles la mujer relató "Avanzaron los changos, avanzaron por la playa, la playa de atrás del puesto 28, conocida como el Murallón, bajan avanzan normal, tranquilos, salen los gendarmes, salen a matar a disparar, llevaban hojas de coca porque nosotros somos testigos y somos campaneras de ellos.

"Fue a la salida casi, salen los gendarmes, empiezan a disparar y le dan al chango, sin que el chico haga intento de escape o nada, y le dieron a él"

Sandra, confirmó a través de Multivisión que producto de la balacera y agresión de gendarmería resultaron varios lesionados y un fallecido. "Son 4 personas, 1 fallecido, 2 heridos de balas y otra persona que golpearon y mandaron al hospital, hoy los tres heridos están mal".

Hoy estamos haciendo el corte porque buscan una solución para poder seguir trabajando, además de que se les entregue el cuerpo del fallecido. "No llegó para acá, al cuerpo lo tenían en el 28 y lo despacharon para Aguas Blancas".

La "campanera" contó como es su trabajo , vamos hasta cerca del puesto 28, yo le campaneo a ellos, bajan, avanzan y tienen que pasar por atrás del 28, tienen que pasar bien para que yo pueda ganar. Soy madre soltera y trabajo de esto, cerró".

Por último, aseguró que desde la implementación del plan de seguridad nada cambió. "Nunca cambió, siempre fue lo mismo, los gendarmes siempre hicieron abuso de autoridad de la gente humilde, que somos analfabetos y siempre abusaron de nosotros, trabajé desde chica, siempre fueron así, abusibos, atrevidos, por tener uniformes se creían más. A nuestro grupo, los coqueros, no nos cobraron, nos decían dejen 10 kilos, y a veces veníamos con una mano atrás y otra delante, sabemos que es ilegal".