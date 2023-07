Un santiagueño quiso llevar a “Ke Personajes”a un baile en Huachana y lo estafaron en más de 20 mil dólares

Una estafa de U$S 20.500, es decir casi $ 12.000.000, denunció un santiagueño, organizador de bailes en la fiesta de Huachana en esa provincia ya que habría contratado con una persona que dijo ser representante del grupo de cumbias "Ke Personajes" y ahora el sujeto desapareció con el dinero y obviamente el show no se cristalizará.

La denuncia fue interpuesta ante Fiscalía por Milton Rodrigo Gutiérrez, con el patrocinio del abogado Fabio Jugo Brevetta. Gutiérrez expuso que el 28 de mayo inició gestiones para contratar a la banda para el cierre de las fiestas de la Virgen de Huachana, previstas para el 30 y 31 de julio.

Es así como se contactó con "el presunto representante de la banda, Sergio David Rodríguez, domiciliado en La Rioja", el 28 de mayo último. "Él me manifestó que el precio de la banda eran U$S 50.OOO por presentación y que le debía confirmar la fecha lo antes posible y señarla con el 50% del valor del show", indicó Gutiérrez

Según el denunciante, "el 2 de junio Rodríguez vino a Santiago". En esa ocasión firmaron documentos ante una escribanía. Luego, el santiagueño habría entregado al riojano U$S 16.393,44 combinando moneda norteamericana con pesos argentinos al tipo de cambio dólar Blue.

El 6 de junio viajó a San Fernando del Valle de Catamarca y allí entregó a Rodríguez U$S 4.100. Solo me quedaba el saldo de U$S 4.506. Esa suma se la proporcionaría cuando Rodríguez le enviase un video de la banda anunciando su presencia en Huachana. "El 2 de julio solicité a Rodríguez el video prometido y recibí respuestas evasivas", resaltó Gutiérrez. También, le manifestó que ya podía realizar la publicidad de la banda y que próximamente le mandaría el video.

Esa misma noche, 3 de julio, "inicié la publicidad en redes sociales", continuó. A las 2.13 recibió un mensaje de un tal Juan Emanuel Álvarez: "Soy el único representante de Ke Personajes. Lo insto a que suspenda toda publicidad", lo conminó y le informó que la banda tiene otros compromisos. "Me obligó a que, si no aclaraba, iniciaría acciones legales", enfatizó Gutiérrez.

Ke Personajes es oriundo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Actuó días atrás en el cumpleaños del campeón mundial Leandro Paredes, en Buenos Aires. Invitados: Di María, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi y Fernando Gago.

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes

Desde el 3 de julio, Rodríguez habría ofrecido diversas versiones, pero sin haber reintegrado los U$S 20.000. El santiagueño contraatacó vía judicial, pero a la vez su abogado no pierde contacto con el riojano.

Es más, durante todo el fin de semana Rodríguez habría enviado presuntos comprobantes de dinero, en pesos, pero sin que impactara aún en el denunciante.

“Hemos establecido que también estas operaciones son irregulares y que se habría valido de falsos comprobantes de una billetera virtual para extender la estafa. A la vez, materializar un nuevo delito”, enfatizó Brevetta a esta Redacción.