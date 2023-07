Por la inflación, los salteños "cambiaron los hábitos de consumo"

Ayer, en las redes sociales de InformateSalta le preguntamos a nuestros seguidores qué cosas dejaron de consumir debido al incremento constante de los precios, y muchos coincidieron en uno: viajes.

El economista Julio Moreno, en diálogo con nuestro medio, indicó que durante estos últimos meses lo que hicimos tanto los salteños como los argentinos es cambiar los hábitos de consumo.

“En lugar de comer asado, hacemos pizza, en lugar de salir a comer, vamos a lo de amigos. Acortar vacaciones, ver que se puede hacer, buscar otras opciones de esparcimiento”, dijo y habló de la merma de compras de viajes, hoteles, restaurantes y transporte.

Sostuvo que hay una clara baja de consumos. "Estudios hablan de que hay rubros donde cayó el consumo en relación al año pasado"

“No es solamente decir vamos a congelar precios congelando tarifas y demás hasta las PASO. Están trabajando bajo dos variables muy fuertes a través de la misma recesión que baja el consumo, y el dólar y su cepo”, añadió e indicó que esto hace que no suban demasiado los precios.

“El gobierno está muy interesado en que la gente tenga la sensación de que se está controlando la inflación, pero esto es mentiroso. Si sigue la emisión monetaria como está, no va a ser fácil controlarla”, añadió.

Añadió que en este punto es necesario ir a las causas de por qué se genera inflación y qué se está haciendo para bajarla. “Es una sensación, es mentiroso. Vamos a la causa, no a las consecuencias. No vamos al origen de la enfermedad y no terminamos de tratarla nunca”, finalizó.