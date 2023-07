¡De espanto! Fue al cementerio y se topó con la tumba de su madre profanada

Un espantoso momento fue el que vivió una familia de la localidad de Joaquín V. González, cuando al llegar al cementerio local para visitar una difunta, se toparon con el nicho abierto y con el ataúd a medio salir, escena que no solo les dolió sino que también les generó preocupación ante la seguridad del descanso de sus fallecidos.

Claudio Paz es el hijo de la mujer a la que profanaron su tumba quien, en diálogo con el medio FactorInfo Tv comentó los pormenores de este suceso. “Es algo que no se si decir escalofriante, ayer (por el lunes) cerca del mediodía fui donde la tenía a mi madre, un nicho del cementerio y me encontré con un desagradable novedad, quisieron sacar el cajón con sus restos”, resumió.

Sobre los motivos por el que profanaron la tumba, Claudio dijo no saber qué pensar. “No sé si quisieron sacarle cosas de valor porque no tenía nada, no sé si serían los dueños del nicho que la quisieron sacar… tenemos varias hipótesis pero no sabemos qué debemos pensar”, manifestó.

“El cajón estaba a punto de caerse”

En este punto el familiar apuntó al mal estado en que se encontraría el cementerio gonzaleño, subrayando que “si hago un video de su situación, nadie lo va a creer”. Aquí dijo que tras este episodio fue a la Municipalidad para consultar respecto a la presencia del sereno o de algún encargado del lugar, le dijeron que estaban allí pero cuando arribó, por más que esperó, no se topó con nadie.

Por último el damnificado se animó a pedir a la gente que esté atenta a la situación de sus familiares enterrados. “Si a mi madre la quisieron sacar de ahí, imagínate lo que queda para otras familias, le digo a las autoridades que hagan algo por el cementerio, si a mí me pasó a más de uno le va a tocar”, lamentó.