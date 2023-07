Furor por los créditos: ANSES abrirá los sábados para atender consultas de jubilados salteños

A raíz de la alta demanda de consultas por la nueva línea de créditos de hasta 400 mil pesos para jubilados con una tasa de interés de 29% anual de Tasa Nominal Anual (TNA), Gustavo Magnagui, normalizador y gerente de ANSES en Salta, en Multivisión Federal, aseguró que tomaron la decisión de abrir las oficinas los sábados a partir del próximo 22 de julio.

“Vamos a trabajar los sábados para que los jubilados puedan venir a solicitar el crédito”, explicó.

Nueva sede: A su vez, aseguró que ya está en marcha la construcción de una nueva oficina en Catamarca y Zabala. “Nosotros cuando vinimos acá no teníamos un edificio designado, nos pusimos en campaña también eso, de conseguir un edificio, de que ANSES haga los contratos pertinentes, y hoy ya estamos a 30 días de abrir una nueva oficina”, dijo.

A su vez aclaró que la idea es cerrar la oficina del Huayco. “Se utilizó en el contexto de cuando se prendió fuego la otra oficina, hubo que generar puntos y llevar máquinas e instalarlas para que el personal tenga lugares, pero la idea es que cuando abramos Zabala, Huayco cierre y toda esa gente pueda derivarse a la otra oficina”.

“Huayco era una oficina que atendía turnos, no atendía espontáneos, y la verdad que la gente se acercaba a la puerta de ANSES y le decíamos que no lo podíamos atender. Y los turnos que venían eran de otra localidad, no eran de ahí, entonces no tenía mucho sentido tenerlo abierto”.

Adiós a las largas filas

Explicó que, para evitar las largas filas, montaron un nuevo circuito de ingreso y de atención. “La verdad que los compañeros y compañeras de ANSES entendieron cómo deberíamos atender para que la gente no haga fila afuera, para que no tengan que venir a las 5 de la mañana a hacer fila para sacar un número”

“Nosotros tenemos la capacidad de todos los que vengan durante el día atenderlos, y se van con el trámite hecho. A veces pueden demorar un poco más, a veces un poco menos. Ahora tenemos 500 o 600 personas por día”.