El que come y no convida: puso una caja fuerte en su heladera para que no coman sus chocolates

A través de una cuenta de Tik Tok se viralizó un video en el cual una mujer tomó la determinante decisión de poner una caja fuerte, ¿para proteger pertenencias de alto valor? para ella sí, sus chocolates.

La iniciativa que toma la mujer es la consecuencia de otro video donde se ve como reclama que se comieron el alfajor que le correspondía. “No puede estar un alfajor ahí, cada que abrís la heladera está el alfajor ahí, lo tenés que comer cuando hay que comerlo”, le dice su pareja ante la mirada atónita de su mujer.

Cansada de esta invasión a su privacidad, puso una caja fuerte con código digital en la heladera para cuidar sus preciados dulces. “Ustedes no me cagan más. Yo tengo mi chocolate acá (…) una vez, dos veces sí, tres veces no me cagás”, fueron las palabras de la dueña de los productos.

El video que se volvió viral en la red social, tiene millones de vistas y comentarios desopilantes, donde no solo se muestran voces a favor de la acción sino que también dan recomendaciones de donde más usar la estrategia. “No veo fallas en su lógica”, “gran idea para la heladera del trabajo”, “capa total, si yo te apoyo, que se vayan a comprar”, mientras que otros usuarios advirtieron que podría echar a perder parte de los alimentos.

Ante la inflación y los precios exorbitantes, se recurren a diferentes métodos, “tiempos desesperados, requiere medidas desesperadas”.