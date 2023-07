Encontraron muerto a futbolista amateur que agredió brutalmente a un árbitro

El joven acusado de agredir a un árbitro en un torneo de fútbol amateur en la localidad bonaerense de Sarandí, partido de Avellaneda, fue hallado anoche muerto de un disparo luego de que la víctima realizara la denuncia por la golpiza.

Se trata de Williams Alexander Tapon (24), acusado de golpear a Cristian Ariel Paniagua (36) cuando dirigía un partido de fútbol de un torneo amateur en el complejo deportivo "Estación 98", ubicado sobre la avenida Mitre al 3900 en esa localidad del partido de Avellaneda, al sur del conurbano bonaerense.

El cuerpo de Tapon fue hallado anoche con un disparo en la región parietal en las vías del ferrocarril Roca, sobre las calles General Paz y Heredia, de la localidad de Gerli.

Si bien la fiscal Alejandra Olmos Coronel, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Avellaneda, dispuso las dirigencias de rigor por un presunto suicidio, la policía informó en un primero momento que, por la oscuridad de la zona, aún no había sido hallada el arma con la que presuntamente se disparó.

Horas antes, Williams Tapón había realizado declaraciones en Telefé, donde contó por qué reaccionó de esa manera y se mostró arrepentido por su violento ataque, que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"Cuando iban dos minutos, ya le habían pegado a un compañero mío y el árbitro no cobraba. Yo era el capitán, le decía 'Juez, cobrala, si la viste, estabas a dos metros'. Me respondía 'No, no la vi'. Listo, sigamos jugando. Seguían pegando ellos, y nada. Como que no veía nada de ellos", recordó.

Y continuó: "Seguimos jugando. Nosotros hacíamos una mal y ya nos tiraban todo: amarilla; uno jetoneaba, amarilla; otro jetoneaba y ya le quería sacar la roja. Es ahí que yo ya venía enojado y le pego sin darme cuenta. Hoy estuvimos hablando con el referí, le pedí disculpas. Me nubló. No fue queriendo. Cuando me rescaté fue corte 'qué hice'. Ya era todo distinto. Ya ahora es todo distinto".

A pesar de sus disculpas públicas, el joven había quedado imputado por el presunto delito de “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”.

Este mismo lunes, el árbitro Paniagua prestó declaración, identificó a Williams como su agresor y realizó la denuncia formal. Entonces, desde la comisaría elevaron el caso a la UFI N°4 de Avellaneda.

Momentos antes, también en Telefé, Paniagua expresó: "Fue una patada muy brutal y no me esperaba esa agresión de su parte. Ojalá que tomen conciencia de esto, la gente que organiza estos torneos. No me esperaba algo así, jamás pensé que me iba a pasar en todos los años que estuve dirigiendo".