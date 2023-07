Caminaba por la banquina, la embistieron y escaparon, buscan al responsable

Marcela había concurrido a una peña con dos familiares el fin de semana pasado, cuando regresaban caminando por la banquina de la ruta en Joaquín V. González fue embestida por un vehículo que solo recuerda era colo gris.

"Es algo muy triste lo que me pasó, veníamos saliendo de la peña con mi comadre y la hermana de ella, veníamos por el costado de la ruta, yo en un momento me subía un poco al asfalto y en ningún momento sentí el vehículo que me impactó".

A pesar del fuerte impacto la mujer no perdió la consciencia y fue asistida por transeúntes y otros automovilistas "No había ambulancia y me asistieron bomberos voluntarios, fui asistida por enfermeros del hospital y el doctor Rueda. Fue algo de golpe, sentí yo recién el impacto cuando estaba en la tierra, parece que cuando di en la tierra recibí un golpe en el ojo, tengo morado, me salió sangre de la cabeza pero los primeros estudios descartaron fracturas".

Recuerda que cuando reaccionó vio que el vehículo se dio a la fuga. "Si bien las personas que venían con nosotros en algún momento pedían tómenle la patente, síganlo, no sé dónde está esa persona, habrá escondido su vehículo. Está sabiendo lo que hizo, provocó un mal".

Si bien Marcela no quedó hospitalizada, pero si tienen mucha medicación que tomar y aún le queda realizarse una tomografía computada que tiene un costo que por el momento no está en condiciones de afrontar.

"Si alguien tiene datos para aportar les voy a agradecer muchísimo, esto no puede quedar impune. Si bien no paso a mayores, los golpes que tengo son internos y con el tiempo me van a traer consecuencias. La denuncia ya fue radicada. Soy independiente, no tengo obra social me tengo que hacer tomografía computada y averiguaron que la tomografia me sale cerca de 16 mil pesos" dijo por Anta TV.

Para quienes quieran ayudar a Marcela para realizarse el estudio o brindar datos del automovilista irresponsable pueden hacerlo al 3873032082.