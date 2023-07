Leer, un hábito también golpeado por la inflación

“Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida”, dijo el escritor Mario Vargas Llosa, pero la lectura no sólo debe asociarse al conocimiento, sino también al placer, pero este no está ajeno a la inflación.

Todos conocemos del esfuerzo que hay detrás de un libro, no sólo el talento del escritor, sino también lo que conlleva su armado y publicación, sin embargo los precios que hoy se ven en el mercado dificultan a los amantes de este rubro.

Según un relevamiento realizado por InformateSalta, hoy un libro tiene un valor mínimo de 7000 pesos, eso sin contar los ansiados estrenos que esperan los seguidores de diferentes escritores que superan los 10.000 pesos.

Este medio visitó la Librería 12 Letras, allí María Laura contó que con la fluencia de tantos turistas, decidieron implementar el horario corrido con buenos resultados. “La gente compra tanto libros generales como los de autores regionales, como el profesor Miguel Ángel Cáceres y Ricardo Alonso”, explicó.

Respecto a los precios aseguró que parten desde los 7200 y los de autores locales son más económicos, rondan los 3000 pesos. Reconoció que las editoriales informan aumentos todos los meses para los ejemplares.