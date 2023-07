Motociclista chocó a un remis en V° San Antonio

Una esquina complicada dejó nuevamente un motociclista lesionado. Ocurrió en V° San Antonio en la intersección de Avenida Independencia y Av. 16 de Septiembre.

Según se pudo conocer la motocicleta guiada por un hombre circulaba por Avenida Independencia mientras una mujer con su nieta circulaban por Av. 16 de septiembre, al llegar a la intersección el hombre que conducía la moto chocó la parte lateral trasera del rodado Ford K y cayó al asfalto.

Desde el lugar la conductora del auto dijo "llego al puente, un auto me da el paso, entonces yo paso y la moto no sé de donde apareció y se me vino de encima. Venía mirando para adelante y el auto me dio el paso, el auto me dio el paso, al auto lo veo y la moto se me vino encima".

Tras el impacto cuenta "Paré, baje rápido y estaba el chico tirado ahí" dijo por Multivisión.