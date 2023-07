La mujer que se robó la bebé en Tartagal, conocía a los padres

Esta mañana se conoció la detención de una joven que estaría involucrada en el robo de la bebé en el Hospital de Tartagal ocurrido la semana pasada, pero a medida que pasan las horas se conocen más datos. Es que la aparente responsable del hecho, conocería a los padres de la menor que intentó robar.

La chica tiene 25 años y es miembro de la comunidad Cinco Paraísos de la etnia Wichi, es ahí donde habría conocido a los padres según trascendió de manera no oficial.

Según indicaron medios nacionales el abogado Ramber Ríos, que en un comienzo representaba a la familia, habría sido reemplazado sin saberlo. Esto llevo a que durante una audiencia que se realizó hoy no pueda ingresar. Se conoció que que no hubo tampoco un traductor presente que le facilite la comunicación a los padres de la beba que no hablan español de forma fluida.

Si se comprueba que la joven detenida es la responsable del robo de la bebé las penas podrían ser muy duras porque “estaríamos hablando de dos hechos: sustracción y abandono de persona”, expresó hoy a ElTribuno el ministro de Seguridad Marcelo Domínguez.

De acuerdo a la investigación, el 14 de julio entre las 05:30 y las 07:00 la imputada se encontraba en la habitación del ala de maternidad del Hospital Juan Domingo Perón, en un determinado momento en que los padres ingresan al baño, ella levantó a la pequeña y se la llevó del lugar.

Al día siguiente, la menor fue encontrada durante la madrugada en una vivienda abandonada ubicada sobre calle Los Quebrachos al final en un asentamiento del barrio Roberto Romero de la ciudad de Tartagal.

La Unidad Fiscal solicitó que se mantenga la detención de la imputada y dispuso la reserva de las actuaciones.