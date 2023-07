Beba raptada en Tartagal: Rescindirán el contrato a la empresa de seguridad privada

Luego que se reportara la desaparición de una bebé en el interior del hospital de Tartagal, que afortunadamente ya fue recuperada y devuelta a sus padres, el ministro de Salud, Federico Mangione, en CNN Salta, aseguró que “hay muchas cosas que no cierran”.

“Hubo muchas irregularidades que la estamos investigando”

En ese marco, reconoció que hubo un problema en el control y la vigilancia, y anticipó medidas contra la empresa encargada del monitoreo de seguridad. “Ya he tomado medidas, vamos a sacar la empresa, porque no me voy a quedar solamente con que pasó, vamos a tener que trabajar sobre la empresa, faltaron diferentes tipos de cámaras para el tema de seguridad”, opinó en La Mañana de CNN Salta

“En el Materno Infantil, te garantizo que no entra nadie ni sale nadie, estamos hablando de un tesoro tan preciado que un hijo”.

Asimismo, dijo que implementarán cámaras de seguridad y el sistema de cintas. “Acá el Materno Privado apenas nacen, ya colocan la cinta”.

El ministro aseguró que trabajarán puntualmente sobre los niveles de control en la guardia. “Estoy hablando tanto de personal médico, de enfermería, salud, me refiero de la guardia de turno, sobre todo porque pasó a la noche o a la madrugada, generalmente aprovechan esos esos cambios de turno”, comentó.

Desconfianza en las comunidades originarias

También se refirió a la situación de las comunidades originarias. “Habíamos logrado que las mamás originarias vayan a parir a los hospitales para que tengan un parto seguro, esto nos hizo retroceder, genera desconfianza”.

“Yo doy gracias a dios que hemos encontrado la criatura y que la hemos encontrado viva y que pudimos devolverla sana”

Para finalizar, dijo que hay que seguir trabajando para corregir algunos errores. “Hay que corregir y ser duro con respecto a esto para que esto no vuelva a pasar”