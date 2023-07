Coti Romero deschavó el truco de los jugadores de fútbol para invitarla a salir

Lentamente, Coti Romero vuelve a mostrarse mediáticamente, tras la crisis personal que pasó luego de su separación con Alexis “El Conejo” Quiroga. La mediática estuvo en LAM (América) y contó cómo hacen los jugadores de fútbol para intentar salir con ella.

La revelación ocurrió luego de que las “angelitas” debatieran acerca de si valía la pena tener el Instagram cerrado o abierto para recibir propuestas de citas.

Qué dijo Coti Romero sobre lo que hacen los jugadores de fútbol para invitarla a salir

“Los jugadores de fútbol, ¿escriben del Instagram oficial o del paralelo?”, preguntó Ángel de Brito. “Del oficial”, comentó la influencer. “¿A vos te escriben los jugadores?”, replicó el conductor. “Sí”, aseguró la correntina.

Luego, habló de lo que hacen en caso de no seguirle la charla. “Lo peor de todo es que si no contestás, siguen. O algunos borran los mensajes. No me gustan los jugadores igual a mí”, remató la ex participante de Gran Hermano (Telefe).

Coti aprovechó para decir qué es lo que verdaderamente le gusta a ella en este presente ya alejada hace semanas del Cone. “Me gusta más la gente de perfil bajo”, remarcó.

Juliana Díaz, su excompañera del reality show, también estaba en el piso. “Claro, es que el jugador tiene ese aire mucho más de agrandado”, acotó. Entonces, lanzó una consulta que dio en el clavo. “¿Te escriben en modo efímero?”, buscó saber.

“Sí. Entré una sola vez a chusmear y me decía algo como ‘tranqui, ya te va a pasar’, por la separación. Igual fue una sola vez y nunca más entré para ver”, cerró.