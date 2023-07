"Tenemos que romper con el estigma de que siempre son los mismos en la política"

La concejal Emilia Orozco es sin lugar una de las personas de quienes más se habla dentro y fuera del recinto, ya sea por la cantidad de proyectos presentados y llevados a cabo, como por sus polémicas y fuertes declaraciones.

Visitó InformateSalta y allí contó que empezó a pisar fuerte en la política en 2017 con Ahora Patria, donde era encargada de comunicación, pero sin darse cuenta, terminó afiliando gente y cada día involucrándose más.

“Me costó mucho llegar a donde estoy al no tener un apellido. Lo hice con mucho esfuerzo, esmero”, dijo y resaltó que la dedicación dentro del recinto del Concejo Deliberante estos últimos dos años la ha llevado a que el espacio confíe en ella para encabezar la lista de Diputados, cuando todos pensaban que lo haría Alfredo Olmedo.

“Lamentablemente la política salteña está acostumbrada a que siempre sean los mismos, sobre todo en la contienda nacional, donde se juegan los pesos pesados. Esto es romper con el estigma de que sean siempre los mismos”, siguió.

La edil sostuvo que hay un enojo de la sociedad con los políticos, “pero siento que mostrándome como soy, transparente, espontánea y diciendo las cosas sin vueltas, la gente volvió a confiar un poco”.

“Por favor no cambies”, me pide la gente en la calle, y eso me marcó, porque es como un hecho de que uno ingresa a política e inmediatamente pasas a ser más de lo mismo”, criticó.

“La política lamentablemente hace que esa casta, como lo llama Milei, sea despreciable por la gente, pero lo que tenemos que lograr esta nueva generación, es hacer entender que la política es una excelente herramienta de cambio, pero estos últimos años ha caído en malas manos y nos han hecho daño”, destacó.

Por otra parte, dijo que es una gran responsabilidad y un gran desafío porque hay muchas expectativas de gente que antes no creía en nadie, los jóvenes tenían un alejamiento de la política, pero hoy eso ha cambiado ya que hay chicos de 16 años que empezaron a interesarse, por ejemplo, por la economía.

“Tenemos todo para ser el mejor país de todos, pero nos han hecho tanto daño quienes administran… porque se le sube el poder a la cabeza y llegado el momento, se creen todo poderosos y se olvidan de quién le dio el voto popular”, concluyó.