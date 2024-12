Villarruel respondió por los incrementos de sueldos en el Senado

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, respondió por los incrementos en los sueldos del Senado, donde quedó nuevamente involucrada. Javier Milei había criticado estos incrementos de las dietas y resaltado, por el contrario, lo que pasa en Diputados que conduce Martín Menem.

La polémica se reflotó en este momento debido a que se habilitó la dieta 13 que se votó en el mes de abril.

Milei había afirmado que cuando habló con Villarruel, ella le respondió que no puede hacer nada para evitar que se lleve a cabo la sesión en la cual los senadores, con solo levantar su mano, obtienen el incremento de sus dietas.

"Dice que no puede hacer nada. No sé, Martín Menem hace. Les recortó un montón de privilegios”, afirmó el presidente, quien intentó salir del tema con una broma y añadió: "Que sé yo, ella está en esa silla, yo estoy en otra. Yo estoy en una silla eléctrica".

"Para terminar con los comentarios ignorantes, no cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado. No soy senadora por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados. Dicho esto Feliz Navidad y que el 2025 te encuentre con más sabiduría que este que se va" contestó la vicepresidenta.