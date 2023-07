Claves para entender el rol de la moneda china en Argentina y lo que nos deja el FMI

Esta mañana se conoció que Argentina llegó a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por lo que el organismo desembolsará 7.5 millones a favor del país. Para entender como puede influir esto en la economía y como podría generar dolores de cabeza en el Palacio de Hacienda, es importante saber que rol cumple hoy el yuan, moneda china, en el país.

En este contexto complejo InformateSalta dialogó con el economista Álvaro Pérez quien sostuvo que hoy se pudo ver "una importante suba en los activos, estaba todo el panel en verde", esto quiere decir que las empresas argentinas que cotizan en bolsa subieron su valor. En términos de precios es bueno.

Con el nuevo acuerdo, "el gobierno va a recibir 7.5 millones de dólares y como tiene la perilla abierta de los yuanes, va a pagar los próximos vencimientos en yuanes".

Lo que es un hecho, es que el acuerdo le deja una mochila de déficit al gobierno que asuma en diciembre y es que "Argentina tiene un problema de deuda y de financiamiento de déficit. Si no tuviéramos déficit no tendríamos problemas de deuda, primero hay que resolver el déficit".

"No es lo peor del mundo deberle al FMI, es una tasa subsidiada, pero al FMI no le podes hacer una quita de capitales como a un inversor privada y es como la tía chocante que te presta plata y no quiere que salgas a bailar", sentenció.

¿El yuan puede reemplazar al dólar?

"El dólar se usa por qué sirve para poder referenciar un valor en pesos, porque la dinámica inflacionaria te lleva a perder nominalidad. El dólar también se transformó en una moneda de curso, no legal, pero de curso", explicó Pérez sobre la posibilidad de que el yuan reemplace en algún momento al dólar.

Respecto a los yuanes, "no sé cuántos yuanes billetes vamos a tener. Hoy tenemos contabilidad de yuanes, es a efecto contable".

En la actualidad, "la Comisión Nacional de Valores, ha permitido la compra o venta de bonos en yuanes, va a ser algo como un yuan MEP o yuan CCL. Entonces de a poco se comienza a incorporar al yuan; contabilidad del Banco Central; pago de importaciones; emisión de bonos en yuanes; y lo que queda es la circulación de yuanes".