Camila Homs contó qué hará con el tatuaje de Rodrigo de Paul que lleva en su cuerpo: "Me voy a poner..."

A poco de conocerse que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel le pusieron punto final a su noviazgo Camila Homs confesó qué hará con el tatuaje que lleva en su cuerpo en honor a quien fue su pareja y es el padre de sus hijos, Francesca y Bautista.

“Pensé en taparme el tatuaje que tengo. Arriba me voy a hacer tres corazoncitos por mis hijos y yo. Uno más grande y yo en el medio”, sentenció la modelo en su visita a Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David por América.

Asimismo, Camila dejó en claro que no le teme a esas demostraciones de afecto y cerró, decidida: “¿Volverme a tatuar por amor? Lo haría. De hecho, lo tengo pensado”, atinó a decir la pareja del futbolista, José “El Principito” Sosa.

RODRIGO DE PAUL ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS ANUNCIAR SU SEPARACIÓN DE TINI STOESSEL

A poco de que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel anunciaran en las redes que le pusieron punto final a su noviazgo, Ángel de Brito dio a conocer el mensaje que le hizo llegar el futbolista tras indagarlo sobre su presente sentimental.

“Le escribí a Rodrigo y me contestó lo siguiente. ‘Hola Ángel, querido. Es un poco es lo que te dijo Tini. Hay mucho, mucho amor; pero hicieron mucho daño’”, reprodujo el conductor de LAM en vivo.

“’No sé si es para siempre, pero la verdad creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones, cosas que dijeron y seguir un poco cada uno por su lado’”, agregó, en palabras de De Paul, quien dejó la puerta abierta a una posible reconciliación.

“Por último, me agregó una frase que me llamó la atención y con la que cerró el mensaje. Me dijo ‘y poder empezar desde otro lugar’. Yo la veo a Tini más firme y a Rodrigo como queriendo remontar la relación”, cerró De Brito, contundente. /Ciudad