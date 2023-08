Le "confiscaron" las plantas a una abuela que vendía en la vereda, ¿qué pasó?

“Me voy a morir por culpa de ellos”, expresó Cristina, una abuelita de 79 años, luego que inspectores municipales le quitaran varias cajas de plantas, que comercializaba sobre la vereda, en Urquiza, casi Ituzaingó, en pleno centro de la ciudad.

Entre lágrimas, la mujer expresó su preocupación y dolor ante la situación, pues es su único medio de subsistencia. “Se llevaron tres cajas, jubilación no tengo, para mi comida estoy vendiendo, por favor”, sostuvo en QPS.

“200 pesos vendo cada plantita y me están quitando no tengo ni jubilación nada, no tengo para comer, no tengo para mí leche”

Según comentó, actualmente se encuentra enferma, recientemente fue operada y “vender plantas” es lo único que la mantiene en pie. “Todos los días vengo a vender, no puedo creer”, dijo.

Al respecto, Susana Pontussi, interventora de Espacios Públicos, sostuvo que el procedimiento se llevó adelante porque la vendedora ambulante ocupaba la vereda para la venta de sus plantas. “Los transeúntes tenían que caminar por la calle porque no podían transitar”, expresó la funcionaria a De Frente Salta.