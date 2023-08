¿Sanciones a municipales? “Hay gente que marca y se retira”, afirmó Cruz

Sigue en marcha el reclamo que están haciendo trabajadores municipales, principalmente los nucleados en UTM quienes acusan a la Municipalidad de Salta por incumplimientos de puntos fijados en actas firmadas tiempo atrás. Sin embargo desde el Ejecutivo capitalino afirmaron que las cuestiones se resuelven con diálogo, no con cortes y anticipando eventuales sanciones ante incumplimientos laborales.

Así lo dijo el secretario de Gobierno de la intendencia, Benjamín Cruz quien en diálogo con FM Pacífico replicó las críticas y afirmaciones desde el gremio. “Hay mesas de trabajo, mesas técnicas, a veces ellos no cumplen, no vienen, siguen planteando temas que ya pudimos acordar, (por ejemplo) llegar al mismo porcentaje de Provincia y los bonos, indicó el funcionario.

Sobre el reclamo de pase a planta de contratados, de hijos de jubilados o fallecidos, Cruz contó que se trabajó al respecto, con proyectos del área Legal y Técnica que se elevaron al Tribunal de Cuentas y a la Auditoría de la Provincia. “Hay plazos a cumplir con estas instituciones, vistos buenos para poder avanzar, esto puede llevar 2, 3, 6 meses, no sabemos cuánto”, puntualizó sumando que “esto no es inmediato, la gente a entrar tiene que estar preparada y capacitada, los plazos tienen que ver también con la idoneidad”.

Dicho esto se permitió hacer una crítica al señalar: “Hay gente especulando muchas veces con el trabajo, hay áreas donde no vienen a trabajar, donde marcan el dedo y se retiran; por lo cual Recurso Humanos está trabajando para que en donde pase esto se hagan los llamados de atención, sanciones o descuentos que deban hacerse, no se pagarán horas extras o adicionales si no están cumpliendo”.

“Es ilógico marcar, irte o hacer quite de colaboración, una falta de respeto a los empleados que hoy está yendo a trabajar y tomando su compromiso”

Por último dijo que si bien desde UTM tienen su derecho a reclamar, llamó a respetar las mesas de trabajo, donde puedan sentar y ver “la realidad de la Municipalidad, ver hasta dónde podemos llegar, la política es diálogo, no es 20 personas cortando la avenida Paraguay”, concluyó.