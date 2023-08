Elecciones PASO: “Massa y Pablo Outes van a quedar en primer lugar”

A una semana de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, muchos son los nombres, apellidos, caras, propuestas y más que vemos con más frecuencia. Se habla también mucho más que antes, pero lo cierto que es el voto blanco, nulo, o el ausentismo a las urnas sigue siendo un gran elector.

Sobre esto, Benjamín Gebhard, consultor político, en diálogo con Radio CNN Salta 94.7 MHz, sostuvo que esto está intranquilizando a los distintos espacios políticos

“Lo cierto es que tampoco hay mucha evidencia empírica, aunque hay algunas teorías, sobre a quién beneficia que haya más presencia o más ausentismo”, dijo al iniciar.

“De cualquier manera, es importante para cualquier espacio poder convencer a, por los menos a un núcleo duro, en principio, de que esta elección es importante” agregó y explicó que es algo que suele pasar con las PASO, que hay una idea o prejuicio de que las PASO no definen nada, y en realidad define casi todo.

“Uno de los ejes, o de las motivaciones que tiene cada búnker de campaña, es lograr establecer cuáles son las razones o motivos de por qué la gente tiene que ir a votar”, agregó.

El consultor añadió que hay una dificultad metodológica que hay que asumir, que es que muchas veces cuando uno intenta preguntar en una encuesta sobre cuestiones que son un deber o una obligación, la sociedad tiende a constatarle lo que es políticamente correcto.

Esto ocurre cuando se le pregunta a la gente si va a ir a votar, “dicen que sí, porque en la modalidad de una encuesta presencial, no quieren decir que no va a ir porque es obligatorio ir. Cuando uno le pregunta si tiene ganas, se puede ver que no hay muchas, pero es algo transversal, hay mucho hastió, desgano, falta de expectativas”, relató.

Algo diferente ocurre cuando realizan encuestas telefónica u online, ya que termina contestando la gente que tiene algún interés en la política, entonces son las que más sesgo tienen porque terminan más cerca de los núcleos duros, movilizados. “Igual hasta ahora, lo que indica la experiencia, no tuvimos ese problema”, confirmó.

Por otra parte, añadió que moviliza al electorado que, para algunos partidos, como Juntos por el Cambio, lo vea como algo importante.

Sobre el “voto estratégico”, o “voto castigo”, dijo que “si un peronista cree que a Sergio Massa le conviene que gane Patricia Bullrich, entonces la va a votar. Tal vez no logre que después Massa sea presidente, pero puede terminar logrando el resultado de esta primaria que, a priori, es bastante competitivo o parejo”.

¿Ballotage?

Gebhard opinó al respecto de una posible segunda vuelta, y dijo que, para si el Frente de Todos a nivel nacional, obtiene 30 puntos y no lo puede superar y el resto de los votantes son los de Milei, a Milei le va a costar.

“Algo que produce las PASO es que ordena una grilla y para el que sale tercero, es muy difícil mantener a su votante. Si Milei sale tercero, y ya no tiene expectativa. De lo que se va a empezar a hablar después de estas elecciones, va a ser de esto, de cómo queda la distribución de los votos y si hay un ballotage”, dijo.

¿Resultados posibles?

“Hay mas ventaja para Juntos por el Cambio a nivel nacional, mientras que, a nivel provincial, va a estar muy peleado con el Frente de Todos. Para mí, Sergio Massa y Pablo Outes va a quedar en primer lugar por la competitividad y nivel de votos de Juntos por el Cambio”, finalizó proyectando.