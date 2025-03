Pese a la gran demanda de salteños, descartan que Nación extienda la moratoria previsional

En medio de la tensión por la sesión que habrá en la Cámara de Diputados del Congreso, tema que se propone para su debate es la posibilidad de una extensión de la ley de moratoria previsional que, en cuestión de días, vencerá su plazo para tramitarla.

Sobre el vencimiento de esta moratoria, el abogado previsional Roberto Villagra Acedo, estuvo dialogando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde dijo que ve con dificultad que pueda darse una extensión, mencionando igualmente cómo hubo una gran demanda de los salteños para regularizar su situación.

Primeramente mencionó que, con el anticipo del vencimiento de la moratoria, “la gente se interiorizó, sacó turnos en ANSES, llegó a un punto que a fines de enero, por febrero, ya era difícil conseguir turnos, ya no había”, manifestó el abogado. A esto señaló que el trámite se tornó “una odisea”, en el intento de obtener una cita con ANSES, las cuales ya se otorgaban para mayo inclusive.

Consultado de su mirada sobre si la moratoria podría extenderse, el abogado fue pesimista: “Como vimos las votaciones que están haciendo en este gobierno en temas previsionales, no creo que se vaya a hacer una extensión, creo que terminará este 23” de marzo, puntualizó su parecer.

Para tratar de no ver el vaso vacío, Villagra Acedo estimó una mínima posibilidad de continuar una atención de ANSES a aquellos que, en esta moratoria, se les dio la oportunidad de comprar los años que les faltaba para concretar los 30 de aporte. “Es una forma de recaudar plata por el organismo”, subrayó.

Por último y cuando se le preguntó si aquellos que no hicieron el trámite, todavía contaban con alguna posibilidad de concretarlo, no levantó el pulgar a esa posibilidad. “Todo depende de los turnos de ANSES, si no lo tienen y si no se hace la moratoria, lamentablemente no entrará; habrá que ver la semana que viene cuando haya más información y viendo lo que pueda pasar en el Congreso”, finalizó.

“Se alcanzó un número de jubilados donde el sistema colapsó antes de tiempo”