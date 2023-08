Quiénes no están obligados a votar en las PASO

En las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se celebrarán el próximo domingo 13 de agosto, participarán 27 listas en busca del ansiado bastón de mando presidencial. En ese contexto, a los comicios están convocados 35.394.425 argentinos, por nacimiento o por opción, que tienen por obligación ejercer su voto, aunque quienes cumplen determinadas condiciones están exceptuados.

Para las PASO habrá 16.950 establecimientos, más 350 unidades penales, que serán sede de las mesas electorales donde cada ciudadano debe votar, según le sea asignado. Los electores que se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de votación o no se encuentren en el país al momento de los comicios, estarán exceptuados pero deben dar fe de su condición para no ser incluidos en el Registro Nacional de Infractores.

Misma situación es para aquellas personas enfermas o que se encuentren imposibilitadas por razones de fuerza mayor que les impida acercarse al punto de votación. De la misma manera aquel personal de organismos y empresas de servicios públicos que no puedan asistir a votar por el cumplimiento de tareas comprometidas con la realización de los comicios, asimismo para los jueces y auxiliares que deban asistir a sus oficinas para mantenerlas abiertas durante las elecciones.

Los mayores de 70 años y los menores empadronados de entre 15 y 17 años tampoco cuentan con obligación de emitir su voto en las PASO. En caso de tener alguna discapacidad o impedimento que impida acceder a la mesa de votación, en los establecimientos se dispondrá de una "Cuarto Oscuro Accesible", que puede ser un cuarto oscuro común o uno exclusivo.

Las personas con alguna limitación o impedimento para efectuar el voto, que no estén exceptuados o quieran votar igualmente, podrán apelar al "voto asistido" que realizará junto con el presidente de mesa o una persona de su confianza que deberá acreditar su identidad. Las personas no videntes o que necesiten de un perro de asistencia también podrán ingresar al cuarto oscuro con su perro lazarillo y no se le puede impedir bajo ninguna circunstancia.