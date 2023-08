Femicidios en Salta, 14 niños y adolescentes quedaron sin su madre en 8 meses

Con el femicidio ocurrido en el barrio El Tipal conocido el día viernes, se volvió a poner sobre la mesa la dramática cantidad de mujeres que fueron asesinadas en lo que va del año y llama la atención la saña con la que terminaron con sus vidas.

Hay ocho casos tipificados como femicidio y otros 9 son aún son investigadas como muerte dudosa, publica El Tribuno.

Pero si ahondamos en los daños o consecuencias que dejan estos hechos de violencia contra la mujer debemos detenernos en los hijos que quedaron sin sus madres, como es el caso de del femicidio ocurrido en las últimas horas en el B° El Tipal, donde un adolescente y dos niños perdieron a su madre, Mercedes Kvedara, que fue asesinada por su padre, José Eduardo Figueroa, publicó Modo Juana.

Basándose en la cantidad de femicidios es que desde el Programa de Orientaicón y Asistencia Jurídica a Víctimas de Delitos Graves, dependiente de la Secretaria de Justicia suman 14 las niñas y adolescentes que quedaron en la misma situación en la provincia, así lo confirmó Carla Tiano, responsable del programa.

Una crisis de pareja

Carla Tiano fue consultada por el caso de B° El Tipal, donde perdió la vida Mercedes Kvedara, confirmó que la pareja transitaba por una crisis. En cuanto a antecedentes indicó que se desconoce si hubo otros episodios de violencia, aunque confirmó que no habían denuncias previas.

Tiano indicó que los tres niños y adolescentes quedaron bajo la guarda de su abuela materna a quién le ofrecieron la asesoría legal necesaria para obtener la guarda legal: “En la mayoría de los casos quedan bajo la tutela de la familia materna, sólo en algunos casos, con estudios socioambientales previos, se quedaron con la familia del femicida”.

La violencia no distingue ninguna condición

Carla Tiano “ la violencia de género no distingue ni educación, ni residencia, ni cultura, está a la orden del día. Con esto queda claro que no se trata ni de cultura ni educación ni de residencia, el perfil perverso está en todos lados”.

Respecto a la cantidad de femicidios en lo que va del año en la provincia, la funcionaria indicó que los casos confirmados son 9 y advirtió sobre el alarmante aumento: “Es muy preocupante, pensar que el año pasado fueron 7 en todo el año, aunque no tendríamos que hablar de números”. Tiano relacionó el aumento a que “la base estructural psicológica está y la gente no está pudiendo controlar sus instintos agresores, no sé si por sentimientos de impunidad, pero creo que la base siempre estuvo nada más que ahora se está destapando, antes estaba más contenida o se tapaban más estos casos, ahora pasa y nos enteramos todos a nivel nacional”.