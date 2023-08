Bombero apuñalado, fue dado de alta y aún no detuvieron a su agresor

El viernes por la noche el cuerpo de bomberos del cuartel de Voluntarios "Ciudad Termal" de Rosario de la Frontera prestó servicio en un siniestro vial en el centro de dicha ciudad pero ocurrió un hecho lamentable donde el sargento Primero Cristian Morales fue apuñalado.

Afortunadamente por la rápida asistencia del personal médico, Cristian salvó su vida y por estas horas ya se encuentra de alta médica pero afrontando un proceso de recuperación.

Recientemente Cristian posteó en sus redes:

Mi nombre es Cristian Morales ya muchos me conoces soy sargento 1° de Bomberos Voluntarios Rosario de la Frontera

Quiero informar a toda la comunidad que ya me encuentro bien, hoy me dieron el alta y solo queda hacer reposo y seguir recuperándome.

Este comunicad que hago es para dar mi mas sincera gratitud.

Gracias a TODOS que de alguna u otra manera ya sea por mensajes , llamadas, en persona o por terceros me hicieron llegar sus saludos bendiciones y apoyo.

Hoy me toco vivir un difícil momento; sobrellevando esta situación directa o indirectamente acompañado por todos ustedes.

mi familia, mi madre que siempre esta. a Jony que se desvelo cuidándome; mis amigos nos los nombro ya que no quiero olvidarme de ninguno, conocidos en general llamadas y mensajes desde Bs. As, Córdoba, Salta capital; a la comisión directiva de mi institución, a B.V camaradas de otras localidades a TODOS pero a TODOS los que se tomaron un momento para preguntar mi estado de salud por preocuparse incluso se acerco gente a la cual les realice servicios en fin. al pueblo en general

MUCHAS GRACIAS POR TODO

El agresor sigue libre

En cuanto a él atacante del Sargento según informó Multivisión esta identificado pero permanece libre por estas horas solo se detuvo ese mismo viernes a quien sería su cómplice.