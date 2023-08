Comerciantes en alerta: la plata no alcanza y el dólar no deja de subir

En los últimos días se registró otra importante suba del dólar blue y de los dólares financieros. Ayer lunes la cotización de la divisa informal estuvo cerca de los $600, y esto se hace sentir en todos lados.

El comercio es sin lugar a dudas uno de los más afectados, ya que el valor de los proveedores, transporte, servicios, sueldos y muchas cosas más, incrementa de la noche a la mañana y no les da tiempo. Así lo afirmó Carol Ramos, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de Salta.

"Esto nos afecta siempre y todo el tiempo. La suba del dólar significa suba de todo. Esto trae consecuencias graves porque el sector privado, que es privado para muchas cosas, pero público para otras", criticó.

Añadió que todos los días se remarcan los precios. "No se puede ser estables y no es porque no queremos, sino porque no podemos. No es un capricho, se trata de sobrevivir", confirmó.

Explicó que los proveedores ya no avisan que los precios suben día a día porque es un hecho. "Estamos en un momento crítico para las pymes", añadió.

Al consultarle sobre la modalidad de pago de quienes compran, indicó que "las tarjetas de crédito están asesinas, entonces la gente no puede comprar mucho con tarjeta. Trata de comprar con efectivo pero estamos muy mal, y esperamos que haya un cambio".

Por otra parte, Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio, sostuvo que "la gente cobra y al efectivo que puede poner en su bolsillo, lo tiene gasta el día 10 con suerte y después hay que vivir 20 días. Es ahí cuando aparece la tarjeta de crédito, no alcanza el efectivo".

"El comercio siempre va a vender, no tiene manera de no vender porque no tiene manera de no pagar. Pero es una cadena compleja donde hay muchos actores y lo más grave es que todos nos miramos con desconfianza: el cliente al comerciante, el comerciante al Estado, el Estado al comerciante y así", añadió Herrera.

"Si no logramos terminar con esta incertidumbre, va a ser más complejo salir. Tenemos que sentarnos en una mesa y definir qué queremos para nuestro país", finalizó.