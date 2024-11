¿Conviene tanto ir a Brasil o es preferible veranear en Argentina?

Brasil es uno de los destinos más buscados para este verano. Con calculadora en mano, los argentinos que pueden, se animan a cruzar la frontera por los altos costos de los alquileres y salidas en las zonas más exclusivas de Argentina.

“Todos listos para masacrar Brasil este verano? Para llevarse todo como en 1980 subsidiados por el gobierno de Javier Milei…Es un regalo Brasil, tiene moneda de mercado que flota y ahora se cae, es el paraíso…Gastemos ahora no hay llanto después, todos advertidos”, escribía Carlos Maslatón hace unos días, en su cuenta de X.

Los comerciantes de la costa argentina están preocupados.

El principal productor de churros tiene un plantel fijo de vendedores en la playa. Esta temporada algunos decidieron no ir a trabajar temiendo un mal verano, el empresario no sumará más gente para darle prioridad a su plantel “fijo”. “Las últimas temporadas fueron muy buenas por el Pre Viaje. La próxima temporada será una de las más bajas: por la retracción que hay a nivel general. En los fines de semana en Villa Gesell ya se ve un 25% menos de gente que el año pasado. No va haber mucha diferencia con ir a Brasil”, señaló Juan Navarro.

Alejandro Festa, gerente de alojamientos y actividades en los destinos de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia de una de las más importantes agencias online señaló: “ Brasil es uno de los destinos más buscados para el verano 2025, por cercanía son sólo dos horas de vuelo y porque los precios son muy convenientes. En la segunda quincena de enero ir una semana a un hotel de tres o cuatro estrellas ronda en $1.200.000 en base doble”.

El ejecutivo comparó diferentes destinos de Brasil: ir a Río una semana con aéreos y hospedarse en un 5 estrellas cuesta $1.365.000 en base doble. Si se elige Leblon y un cuatro estrellas con aéreos por 7 días cuesta $1.050.000. Si en cambio, las vacaciones son en Florianopolis en un resort 5 estrellas all inclusive asciende a $3.100.000, en base doble y tomando la misma fecha, del 12 al 18 de enero del 2025. Todas son cotizaciones al día de la fecha.

Si se deciden por Canasvieiras ir a un hotel tres o cuatro estrellas, más aéreos, cuesta $1.700.000. En Porto Seguro en la segunda quincena de enero el paquete sale $1.350.000 e incluye una semana y aéreos.

Un dato no menor es que los viajes internacionales se pueden financiar sólo hasta en tres cuotas sin interés, adiós a los planes de 18 o 24 cuotas que existían en otras épocas.

“Las búsquedas a destinos internacionales crecieron un 136% a destinos locales y 108% a destinos internacionales. Antes se reservaba o compraba con 55 días promedio de anticipación, ahora ya no”, explicó Festa.

Si se compara con destinos nacionales, ir Salta por una semana en la segunda quincena de enero, a un hotel 4 estrellas cuesta $560.000, incluye aéreos. Pero ir a Bariloche, a un 4 estrellas trepa a $1.700.000 o a $1.300.000 si es 3 estrellas.

En Pinamar, un hotel de tres estrellas cobra $1.000.000 una habitación doble por 6 noches, Cariló por una semana en un 3 estrellas pide $2.500.000 y Mar del Plata por un tres estrellas y las mismas seis noches pide $950.000. Siempre con fecha en la segunda quincena de enero.

Los argentinos tendrán la última palabra, decidirán si ayudan a reactivar la economía local o se cruzan a Brasil. /BAE Negocios