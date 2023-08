“Cerrar el sobre delante del presidente de mesa”, desmienten un audio que circula por WhatsApp

Este domingo 13 de agosto, los argentinos iremos de nuevo a las urnas para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que harán un sondeo de intención de voto de cara a las elecciones Generales del 22 de octubre. De cara a ello, desmienten un falso audio que circula por WhatsApp.

“Dice que el elector tiene que cerrar el sobre delante del presidente de mesa y no dentro del cuarto oscuro, porque sino es un voto nulo, porque violaría las medidas de higiene por el covid. Es totalmente falso, no es un voto nulo, el elector puede cerrar el sobre dentro del cuarto oscuro, afuera, puede no cerrarlo con pegamento, sino con la solapa adentro y nada de eso hace a la validez o no del voto”, dijo al respecto Juan Pablo Acosta, prosecretario Electoral Federal a Somos Salta.

En este sentido, detalló que en Salta son 1.090.000 los electores habilitados para votar, 505 escuelas donde se emitirán los sufragios y habrá un total de 3300 mesas en toda la provincia. “Hubo cosas que quedaron de la pandemia que como tuvieron buen resultado, las vamos a conservar, como por ejemplo que en las escuelas pusimos un máximo de 8 mesas por escuela, eso funcionó bien, o sea que usamos más escuelas que antes”, expresó.

Sobre los resultados, explicó que solo tiene valor legal el escrutinio definitivo que comienza 48 horas después del acto, el martes a las 18 horas. “El escrutinio que tenemos esa noche, que es el provisorio, está a cargo del Ministerio del Interior, no tiene ningún valor legal y en cuanto a la hora, está prohibido su difusión hasta 3 horas después de finalizado el acto, mínimamente hasta las 9 de la noche no va a haber información”, manifestó.