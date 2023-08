Denunciado por su ex pareja: procesaron a Chano Moreno Charpentier por abuso sexual

Fue en diciembre de 2018 que después de la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés muchas famosas se animaron a hablar y contaron experiencias de abuso que sufrieron a lo largo de su vida. Militta Bora también se sumó a la consigna #MiráCómoNosPonemos y contó que en noviembre de ese mismo año había denunciado a Chano Moreno Charpentier, con quien estuvo en pareja durante tres meses en 2016, por abuso sexual agravado. Casi cinco años después, la Justicia procesó al músico.

Según pudo confirmar Infobae, la resolución de 15 páginas del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°60 tiene fecha del 31 de julio pasado y firma del juez Luis Alberto Schelgel. Allí, además, se embargó a Chano en $704.700, aunque el procesamiento se dictó sin prisión preventiva.

La denuncia de Militta había sido realizada el 13 de noviembre de 2018. “La violación fue en una de las últimas peleas que tuvimos. Él estaba muy drogado, entonces, me encerré en un cuarto a esperar a que se durmiera así yo me podía ir, porque no me dejaba. En un momento, en la madrugada, me forcejeó tanto que me marcó todos los brazos”, contó la mujer y presentó imágenes con marcas de golpes.

Los hechos que se tuvieron en consideración en el procesamiento ocurrieron en agosto de 2016, hace siete años, en el departamento que compartían. “La acusó de prostituta y de que había un tipo detrás de la cortina”, recrea la resolución también el marco de consumo en el que estaba el músico. Y cuenta que esa noche, “como lo había hecho en otras oportunidades, la denunciante había armado las valijas para irse y se acostó a dormir... con la intención de que cuando se durmiera el nombrado, aprovechara para irse”.

Pero eso no pasó. Sin embargo, narra la resolución: “Cuando le bajaron los efectos de la droga... entró al cuarto que compartían con olor, borracho, drogado y sucio, y se le tiró encima pretendiendo tener relaciones sexuales, a lo que se negó por temor al estado que éste tenía, ante lo cual, la agarró de los brazos” y la forzó.