Salta será protagonista del Desafío Ruta 40

Hoy se llevó a cabo la presentación oficial del campeonato mundial de rally cross country que se desarrollará entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre en La Rioja, Catamarca y Salta. Luciano Benavides representará a los salteños en remplazo de su hermano Kevin, quien se encuentra lesionado.

“Es una derivación del Dakar, es un anhelo de hace muchos años de dirigentes y pilotos de poder unir las dos federaciones, FIA en el caso de los autos y FIM en el caso de las motos. Participarán 110 pilotos distribuidos en diferentes categorías, 28 nacionalidades presentes”, manifestó David Eli, uno de los organizadores.

El Desafío Ruta 40 -que lleva trece ediciones y se corrió por primera vez en 2010- es una de las cinco competencias del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC). Las otras cuatro son el Rally Dakar, Abu Dhabi Desert Challenge, Sonora Rally y el Rallye du Maroc.

En esta oportunidad y como parte del circuito propuesto por la histórica carrera Desafío Ruta 40, Salta recibirá a la élite mundial de la disciplina como sede de la llegada de la competencia.

Luciano Benavides será el representante de los salteños en remplazo de Kevin, quien no podrá participar por una reciente fractura. “El hecho de estar de local te pone un poco de presión. Es una carrera larga, súper difícil y quiero enfocarme en hacer lo mejor posible, representar a mi hermano”, dijo.

En tanto, Kevin Benavides expresó: “Es un golpe fuerte emocionalmente, tenía muchas ganas de competir, muchas ganas de vivirla y disfrutarla. Me lesioné hace 10 días entrenando para esto, me fracturé la muñeca. Me pone contento que mi hermano nos va a representar, está en un muy buen momento. Lo voy a acompañar para que él pueda conseguir lo que a mí también me hubiera gustado”.