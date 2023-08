Gustavo Sáenz: “Ahora se determinarán los candidatos y espero empiecen las propuestas”

El gobernador Gustavo Sáenz emitió su voto en estas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en el colegio Ex Nacional y habló con la prensa. Sobre el escrutinio fue tajante, “esta es una elección que va a determinar quiénes son los candidatos de cada uno de los espacios y hoy empieza la elección presidencial”.

Sobre dónde verá y esperará los resultados, dijo que será en Salta. “Tengo varias cosas que hacer de hecho no he participado de la elección nacional, está claro y es bueno decirlo que yo soy referente y hoy me toca conducir un frente provincial”, dijo.

Negó radicalmente haber participado del armado de listas. “Yo no he influido en ninguno de los armados de listas, cada uno ha decidido dónde quería participar y está bueno que así sea”.

También habló sobre Sergio Massa, precandidato a presidente, “mi amistad con Sergio todo el mundo la sabe y no la voy a negar, trasciende la política y de hecho él ha participado dentro del Frente de Todos, cosa que yo nunca hice, pero eso no significa que no nos respetemos y tengamos un afecto muy grande, hoy es la gente la que decide”.

“Ahora se determinará quienes son los candidatos a presidentes y espero que a partir de ahora empiecen las propuestas, nosotros vamos a seguir reclamando desde el norte y sobre todo desde Salta que las políticas públicas a futuro no sean centralistas, y una vez por todas haya una mirada federal”.

Cambio de gabinete

El gobernador también confirmó que hará un cambio de gabinete en diciembre para darle un nuevo aire a su equipo en la renovación de su gestión. “En diciembre habrá cambio de gabinete, antes que asuma nuevamente y después de las generales”.