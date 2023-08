“En Salta se gritó la libertad”, dijo Olmedo y anticipó que Milei está lejos de su techo

En medio de las repercusiones que dejaron las Primarias Abiertas y Obligatorias que se celebraron este domingo, el candidato al Parlasur Alfredo Olmedo celebró la contundente victoria del espacio de Javier Milei en Salta, asegurando que los votos conseguidos serán la base para octubre, descartando un ballotage.

Así lo dijo en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- donde no ocultó su satisfacción de los resultados de los comicios. “El voto salteño está muy claro, estamos por arriba de la media nacional, fue un resultado contundente”, dijo Olmedo quien agregó que el porcentaje cosechado ayer “es el piso” para octubre, pues el resultado “va a ser abrasador, Milei lo dijo ayer, puede ganar en primera vuelta”, confió.

"La gente quería un voto puro, por eso ayer fue muy clara en las urnas. La pequeña diferencia que saca Milei conmigo es el voto radical, que no votó a presidente"@olmedoalfredook en #LaMañanaDeCNN — CNN Salta (@RadioCNN_Salta) August 14, 2023

En este punto comentó su análisis que Juntos por el Cambio no llegará unido a la contienda general nacional. “Por ahí voy a pecar de emoción por el triunfo pero JXC se desarma, la gente de (Horacio Rodríguez) Larreta no la va a acompañar a (Patricia) Bullrich y la gente de ella va a decir que gane Milei, pero no (Sergio) Massa”, dio su pronóstico.

“Como tuvo la inteligencia de llegar a este resultado, Milei la va a tener para captar los votos necesarios, lo único que puede bajar al kirchnerismo es Milei”

Consultado si desde el espacio local piensan dialogar con otras fuerzas para captar sus votos, sumarlos para ampliar la diferencia de apoyo en octubre, Olmedo no vio factible esta posibilidad. “El pueblo es libre, ayer pegó un grito de libertad que retumbó a lo largo y ancho de la Argentina, en Salta sacó el 50%, aquí es donde más fuerte se gritó la libertad”, concluyó.