La familia de Silvina Luna hizo un particular pedido tras los alarmantes rumores sobre la salud de la modelo

La semana pasada se conoció que Silvina Luna sufrió algunas complicaciones y fue derivada nuevamente a terapia intensiva, donde evaluaban intubarla. Finalmente, este último no sucedió, aunque en las redes sociales circuló lo contrario. Las fakes news provocaron indignación entre los seres queridos de la modelo y una persona de su familia se comunicó con Estefanía Berardi para hacerle una importante aclaración.

“Ella se comunica bajito, pregunta. No está intubada. Por favor aclaralo porque no queremos que ella lea eso, se va a poner mal”, leyó la periodista en el programa Poco Correctos (eltrece). Además, aseguró que la ex Gran Hermano no tiene televisor en la habitación, pero sí una computadora que revisa cuando puede.

Por último, dio detalles sobre el día a día de la rosarina. “Hoy una de las complicaciones es que ella tiene los músculos atrofiados de estar tanto tiempo acostada, pero eso tiene solución trabajando con kinesiólogos, con tiempo y paciencia. Me contaban que en los pies tiene unos pedales como para que los mueva un poquito y no esté tan quieta”, cerró.

Silvina Luna continúa en el Hospital Italiano. (Foto: instagram/silvinalunaoficial)

El último mensaje de Silvina Luna antes de ser internada

Silvina Luna pelea por su vida en la terapia intensiva del Hospital Italiano, el centro médico que visitaba frecuentemente para realizarse diálisis. Desde el 13 de junio no volvió a pisar la calle y su salud se fue deteriorando, al punto de tener que ser intubada y alimentada por una sonda. Su delicado estado se convirtió en un tema de conversación en las redes sociales, donde varios de sus fanáticos reflotaron el importante pedido que hizo la modelo dos meses antes de la internación.

Cansada de ser agredida por su aspecto físico, la ex Gran Hermano pidió clemencia y sororidad. “Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros, sin bótox... Hace años que dejé de hacerlo, pero eso da para charlarlo en otro momento. Subí un reel y me encontré con un montón de comentarios muy crueles... Yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas adolescentes que con un mensaje tan dañino las pueden matar”, pronunció el 1 de abril.

Silvina Luna se mostró a cara lavada y sin filtros para pedir que dejaran de agredirla por su aspecto físico. (Foto: instagram/silvinalunaoficial)

Acto seguido, agregó: “Me preguntaban qué me pasó en la cara... pasaron los años. Tengo 42, quizás se quedaron con la imagen de la chica de 20. Me pasó la vida. Y justamente la enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior tomé una decisión de la que hoy me tengo que hacer cargo de sus consecuencias”.

Por último, hizo un llamado a la reflexión: “Cuando leo esto me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente. La valía no está en tener la cara más redonda, ni en estar más gordo o más flaco... No se hablan de los cuerpos de los otros. A veces siento compasión por la gente que escribe esas cosas... ¿qué proyectan en uno que saca su peor parte? Ojalá que en algún momento tengan esa posibilidad de apertura y cambio, que puedan ver las cosas de otra manera”. /TN