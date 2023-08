Emilia Orozco denunció robo de boletas y un mal conteo de los votos

Durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la concejal Emilia Orozco uso las manifestaciones para expresar su enojo con las elecciones del domingo pasado. Es que la edil que ahora será candidata a diputada nacional denunció el robo de boletas.

"Si tuviera que ponerle un titular a mi manifestación de hoy sería un atropello a la libertad, para quien no tuvo tiempo de ver las noticias a nivel nacional, la Provincia de Salta es noticia por las malas prácticas de la vieja política", comenzó diciendo la funcionaria.

En este sentido expresó que, "el domingo hubo robo de boleta en el cuarto oscuro, hubo destrucción de boletas, un despliegue obsceno económico y político de algunas listas. Estuvo muy bien organizado y orquestado para hacer daño, para entorpecer la democracia, lo que el ciudadano quiere libremente".

Es que era las "10:00 y La Libertad Avanza no tenía boletas en los cuartos oscuros, y no sólo porque nos estuvieran votando sino porque nos estaban robando. Había boletas en el tacho de basura, boleta hechas picadillo, pero la cosa no termina ahí".

"Esta mañana (por ayer) fui a las 08:00 a la Justicia Electoral para hacer la apertura de urnas, escrutinios en donde La Libertad Avanza tenía 0 votos y cuando abrimos las urnas encontramos más de 130 votos en algunas. Qué casualidad que el mal conteo era en nuestras listas".

Orozco que fue la más votada en su categoría sugirió, "si quieren revertir el número háganlo recorriendo las calles" y es que, "están pasando la línea de toda tolerancia, no vamos a permitir que avasallen así la libertad de los ciudadanos".