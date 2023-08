SinVueltas: Analizamos todo lo que dejaron las PASO de cara a las elecciones definitivas

En la última entrega del exitoso ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta, tuvimos la oportunidad de recibir al director de la consultora WE, Benjamín Gebhard, para tratar de comprender y analizar lo que dejaron las PASO y sus repercusiones.

Primeramente, consultamos al especialista sobre su visión de lo ocurrido luego de conocerse los resultados de las pasadas elecciones. “Hay un escenario de incertidumbre en las encuestas. Y hablando también del trabajo que hacemos, no vieron venir este fenómeno. De hecho, hubo primero una impresión de que eso se había desinflado un poco. A veces, también producto de esos climas de opinión que se van generando, mucha gente fue tomando su decisión en forma íntima, en silencio y nos sorprendió a todos un poco, el domingo en la noche. No sólo en los resultados nacionales, sino también en Salta, en los porcentajes y no sólo para el frente Unión por la Patria sino también para Juntos por el Cambio que se esperaba que hiciera una elección mejor”, explicó el analista.

Acto seguido, tratamos de entender cuáles fueron los detalles por los que se dio el contundente resultado que arrojaron las PASO: “Creo que es por donde está pasando el análisis desde el domingo. Tratar de entender eso. Un fenómeno que también de alguna manera se subestimó o subestimamos. Donde estuvo subestimado en la comprensión de por qué alguien lo iba a votar. Creo que no hay una respuesta única. Eso sí, creo que hay gente que cree en sus ideas, creo que hay otra gente que simplemente está votando al candidato que es la anti política o que no forma parte de los últimos partidos que gobernaron en los últimos 8 años. Y creo también que hubo gente que fue a hacer un voto castigo, un voto bronca. Creo que en ese porcentaje es por donde pasa un poco la discusión. Terminar de entender esto es lo que podría encauzar de alguna manera las campañas tanto de Patricia Bullrich como de Sergio Massa”, fue la apreciación del director de la consultora WE.

Gebhard también analizó dónde estaría la clave, de cara a las elecciones definitivas, para que los representantes de JxC y UxP puedan lograr una mejor elección con respecto a las primarias. “El desafío que tiene Patricia Bullrich para entrar es que un poco queda el medio porque de alguna manera sigue compitiendo algún votante con Javier Milei, pero tiene el desafío de ir a buscar los votos de Larreta, que tiene una posición mucho más de centro, moderada. Entonces ahí se le complica, tiene que ir a buscar a todos los votantes de Horacio Rodríguez Larreta, lo cual es complejo que no se vaya para algún otro lado. Puede haber votantes de Larreta que directamente digan “vamos con Milei, que él que puede ganar”. O sea mucho más de centro y diga “vamos con Massa”, ahí hay una complejidad. Y el gobierno, si bien tiene una gran complicación económica, no es distinta a la con que se votó. Puede agravarse un poco más, pero si uno ya votó aceptando cuál era el rumbo económico, yo creo que ese voto ya no se movería y creo que tampoco tiene mucha opción el votante de Juan Grabois, por su competir en las PASO, de ir a otro lado ya que la oferta es muy reducida, con lo cual no debería tener tantos problemas”, fue el diagnóstico del especialista.

Aprovechamos la oportunidad para conocer cuál es su punto de vista con respecto a lo sucedido en el plano local. “Cuando analizamos las elecciones provinciales dijimos: Gustavo Sáenz, ¿está más alineado con Massa? ¿Está más alineado con Juntos por el Cambio? Y los otros espacios que por ahí hacían campañas desde ese encuadre nacional, así como no funcionó porque no jugaba en esa elección provincial. Cuando se trataba de la elección presidencial, entonces jugaba un encuadre totalmente distinto a la provincia, incluso hoy cuando uno le preguntaba a los entrevistados quién era el candidato de Sáenz y la gente ni siquiera tenía claro eso, con lo cual esto nos deja dos enseñanzas. Una es que las estructuras no tienen tanto peso como cuando tiene un mensaje claro. Y después, que cada nivel: el municipal, el provincial, el nacional, tienen una lógica distinta y la gente los comprendo totalmente. A nivel provincial, la gente votó con mucha fuerza la continuidad de Sáenz, pero cambiaron todas las intendencias, incluso las más grandes las cambiaron. Y ahora a nivel nacional se vota otra cosa distinta. Por la cercanía de lo que percibe y porque entiende que son dinámicas diferentes y para las que tiene demandas y para las que también tiene ofertas que son distintas”, desglosó Benjamín Gebhard.

Promediando la entrevista, nos enfocamos en el análisis de la gran sorpresa y sus diferentes caras, como es el caso de Alfredo Olmedo. “Es interesante también porque en la previa no aparece en la campaña. De hecho, se corre de la diputación nacional y al último se cuelga. Y me parece que ahora también queda en el análisis y en la proyección, si esto último sumó o restó porque en muchos aspectos Olmedo es la contracara de Milei. Es parte de la casta, ya participó un montón de veces de elecciones. Representa un sector ideológico muy definido, con lo cual sería interesante saber si terminó restándole o sumándole. A priori, cuando uno ve que hubo un corte casi 3 puntos, tal vez no fue tan positivo para la campaña” argumentó el director de la consultora WE.

También hicimos hincapié en la excelente elección realizada por Emilia Orozco, quien sólo había logrado 15.000 votos en la anterior elección; mientras que en los presentes comicios sacó 268.000 votos. “De ninguna manera se trata de desprestigiar o desmerecer el trabajo que hicieron, pero la situación con José García me parece que la legitimó para estar dentro de ese espacio político (La Libertad Avanza), le dio coherencia a su participación ahí adentro. Sin embargo, la sociedad fue a votar presidente. Eso me parece que está claro y creo que hubo mucha confusión en los distintos tramos. La gente fue con la intención de votar presidente y muchos encontraron en el cuarto oscuro que había otra opción, o quiénes terminaban de completar una boleta u otra. Con lo cual, los votos hoy son de los candidatos a presidente. Puede haber un porcentaje, pero es muy mínimo que le hayan apostado a cada uno”, explicó el analista.

En cuanto al reparto de las bancas en juego, Gebhard opinó que, “creo que va a ser 2-1-1. Entre otras cosas creo que va a ser difícil para el espacio de Milei sumar todavía más de lo que de lo que ya sumó. Es difícil también para una campaña cuando gana con tanta diferencia, encontrar dónde buscar y mantener las ganas, el esfuerzo. Y los que vienen detrás, por lo general, siempre redoblan esfuerzos y buscan hasta debajo de las piedras dónde encontrar un voto. Y también creo que al haber habido un voto que tuvo que ver simplemente con la bronca, al ver que Milei se vuelve un candidato competitivo que puede ganar, tal vez ese voto vaya a otro lado. Puede ser a la izquierda, puede ser en blanco, pero que ese juego va a terminar impidiendo que llegue a las 3 bancas. Por lo menos en la previa, es lo que se me ocurre que puede pasar, falta un montón”, esbozó Benjamín Gebhard, director de la consultora WE, para finalizar el encuentro.