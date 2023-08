Inter Miami venció a New York con gol de Lionel Messi por la MLS

Lionel Messi quiere seguir haciendo historia con el Inter Miami. Después de consagrarse campeón de la Leagues Cup y clasificarse a la final de la US Open Cup, el astro argentino va a jugar su primer partido correspondiente a la Major Leagues Soccer.

Este sábado, el equipo dirigido por el Tata Martino visitará a New York Red Bulls para disputar un partido correspondiente a la fecha 28 de la MLS.

El conjunto de la Florida comienza un difícil camino en el que intentarán revertir la situación en el torneo local: salir del fondo y clasificarse a los Playoffs.

El primer gol de Inter Miami con festejo de Messi desde el banco

La explicación de Gerardo Martino sobre los motivos de la suplencia de Lionel Messi

El entrenador del Inter Miami había anticipado la posibilidad de que Leo no sea titular tras una larga seguidilla de partidos. Aquí repasamos sus textuales en la conferencia de prensa previa al duelo contra New York RB.

“Tenemos una carga importante de partidos, venimos de un trajín producto de que llegamos a la final de la Leagues Cup y teníamos la semifinal (de la US Open Cup) ante Cincinnati. Es cierto que prácticamente no hemos jugado partido por la liga (MLS), y la tenemos que empezar a atender, pero evidentemente hay una cantidad de encuentros que hemos tenido en este mes y medio que indudablemente amerita que hablemos con los jugadores, ver cómo se sienten, algunos han terminado con golpes y no es solo cansancio, así que en función a eso armaremos el equipo”.

“Entiendo las expectativas que tenga todo el mundo por verlo, eso es innegable y está a la vista. Pero no puedo actuar basándome en eso porque entonces me arriesgaría a hacer las cosas mal. A mi lo único que me interesa es que él esté apto para jugar”.

“Hay una cuestión que es de toda la carrera de Leo (Messi) que es que él quiere jugar siempre y quiere jugar todos los partidos. A veces hay que convencerlo para que pare, para que justamente se pueda recuperar y esté apto para los partidos. Pero todo lo externo no es algo que yo tome en cuenta de entender si él tiene que jugar o no”.