En lo que va del año, Salta ya registra más de 100 muertes por siniestro viales

InformateSalta dialogó con el subsecretario de Seguridad y Educación Vial, Raúl Córdoba, para analizar la situación preocupante por la que atraviesa la provincia por el creciente número de víctimas fatales en accidentes viales, contabilizando 108 en lo que va del 2023, según el contador de la Policía de Salta.

De acuerdo a la lectura de Córdoba, la siniestralidad está atravesada por distintos aspectos de la vida social de las personas y llevó la problemática a un plano psicológico, asegurando que es también un problema de salud pública.

“La inestabilidad social y económica del país afecta en muchos sentidos, sobre todo la movilidad de los ciudadanos, hay mucho desapego a las normas, la situación en la que salen las personas a movilizarse, no está conforme con sus ingresos, no puede planificar su futuro, eso causa muchas situaciones intrafamiliares, no conseguir trabajo, todo el estrés y la situación psicológica lo violentan mucho y eso se ve en el tránsito”, dijo.

El funcionario señaló que en estos últimos años “tanto la Nación como la Provincia y el municipio vienen trabajando con la incorporación de material, de tecnología, de personal, en los esfuerzos que se hacen para concientizar, prevenir, mejorar el control, el sistema de sanciones, sin embargo no se corrigen las actitudes”.

Córdoba analizó que el malestar general en la sociedad se traspasa las conductas viales. “Uno sale a conducir desde su casa con un problema ya sea económico o por la falta de progreso, la falta de educación, la movilidad ciudadana atraviesa todos los aspectos de las personas”.

Según indicó, un informe del hospital san Bernardo revela que creció mucho la incidencia en peatones lesionados, sin embargo la motocicleta sigue siendo el vehículo más vulnerable y los estudios estadísticos de los comportamientos de las personas indican que el exceso de velocidad es la infracción más frecuente.

Córdoba también apuntó contra la Justicia, “si tomamos los informes del sistema de justicia, en todo este año se deben haber producido alrededor de 20 sentencias de homicidio culposo de las cuales una sola recibió una condena a prisión efectiva, el caso de la chica Peronja, pero el resto fueron de prisión condicional, se le está dando un mensaje a la sociedad que los dice que si muere una persona por un accidente, el conductor no va a ir preso”.