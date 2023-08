Comparación entre HIFU y procedimientos quirúrgicos invasivos

HiFu es un revolucionario tratamiento para rejuvenecer la piel, tanto del rostro como del cuerpo, mediante el cual se obtienen resultados similares a los procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, no es invasivo en lo absoluto, es indoloro y no necesita realizar ningún tipo de postoperatorio.

En el siguiente enlace https://depilacionestiloup.ar/hifu/ se puede encontrar a los mejores profesionales que realizarán este y otro tipo de tratamientos para rejuvenecer la piel y mejorarla. HIFU es el único tratamiento no invasivo, recomendado por los profesionales dermatólogos para mejorar las líneas de expresión, las arrugas y levantar la piel del cuello, mentón y cejas.

Para ello, emplea ultrasonido micro focalizado que ayuda a levantar y tensar la piel, que se debilita con el paso del tiempo. A través de esta tecnología, se estimula la formación de nuevo colágeno en lo profundo de la superficie cutánea. Este proceso demanda un tiempo relativo, por lo que los resultados recién serán visibles a los dos o tres meses incluso hasta seis meses después.

Por otro lado, el tiempo que demanda cada sesión es de 30 a 90 minutos dependiendo del área a tratar. Luego de cada sesión, no se necesita hacer reposo por lo que el paciente podrá continuar con sus tareas habituales.

Se trata de un procedimiento que utiliza imágenes por ultrasonido, por lo que los médicos pueden ir viendo las capas de tejido a las que se están dirigiendo a lo largo del tratamiento. De esta manera, pueden dirigir con más precisión esa energía adonde sea más necesaria. Uno de los referentes de esta técnica es Estilo Up, usando instrumentos de vanguardia logrando resultados excepcionales.

El tratamiento HIFU trata la capa fundamental profunda, al igual que la cirugía estética, sin embargo, no duplica los resultados; es decir, los resultados no se extienden en el tiempo como en el caso de la cirugía. A pesar de que los resultados son duraderos, debido al proceso natural de envejecimiento, pueden ser necesarias nuevas aplicaciones a futuro. No obstante, los beneficios que aporta el HIFU pueden retrasar una posible cirugía de rejuvenecimiento facial.

En comparación con otros tratamientos con láser, el ultrasonido de HIFU estimula la producción de colágeno en la base de la piel llegando a profundidades que ningún otro dispositivo médico estético no invasivo alcanza. En general, los láseres que dependen de la energía de la luz no pueden llegar a capas profundas e incluso algunos no están autorizados por las autoridades sanitarias.

Por otra parte, en cuanto a los efectos, en el caso del HIFU solo genera niveles de incomodidad muy ligeros y completamente soportables. La sensación solo dura mientras se aplica la energía del ultrasonido. Por el contrario, en el caso de la cirugía estética será necesario un proceso post operatorio y de cuidados propios de este tipo de procedimientos.

Obviamente, la aplicación de HIFU debe realizarse por profesionales expertos y en instituciones que brinden absoluta seguridad acerca del profesionalismo de los recursos y las condiciones en que se emplean. No se recomienda aplicar sobre heridas cutáneas, marcas de acné severo o con implantes.