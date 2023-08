Salta busca fondos para afrontar el pago de un nuevo bono

De los temas resonantes por estas horas, se encuentra el paquete de medidas económicas dispuestas por el Gobierno de la Nación, sobresaliendo el pago de un bono de $60.000 en dos cuotas, tanto para el sector público y privado, decisión que implicó todo tipo de voces, en su gran mayoría en disconformidad.

En medio de esas repercusiones, una de las incógnitas de estas horas era si el Gobierno de la Provincia podría afrontar el pago del bono a los empleados públicos de Salta, a lo cual desde los municipios ya dijeron que no estaban en condiciones financieras de abonar el monto estipulado desde Nación.

Quien se manifestó del tema fue el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, quien reconoció que el Gobierno local no cuenta a la fecha con el dinero necesario que significaría pagar a toda la administración pública el bono, pero está buscando fondos que permitan barajar la posibilidad de efectuarlo.

"Nosotros estamos buscando fondos para ver si lo podemos pagar o no; todavía no tengo el dinero”, se sinceró el funcionario en declaraciones a El Tribuno, donde agregó que "sin asistencia, la situación es compleja”. No obstante, calculó que en los próximos días tendrán resuelta la situación.

“La Provincia ya hizo un esfuerzo muy grande”

Cabe señalar que, de pagarse el bono, desde el Gobierno de la Provincia asumirían un esfuerzo extra importante, pues sería abonar el monto a la administración pública pero también a los miles de trabajadores de los 60 municipios dispersos en el territorio salteño. A esto se suma la cifra de casi 70% de incremento salarial dado a los estatales y otro bono que ya se abonó en julio y agosto.

Vale sumar que previamente, Daniel Moreno, presidente del Foro de Intendentes, puso en duda la posibilidad que las comunas afronten el pago de manera autónoma y sin asistencia. “Si Nación lo anunció es porque ellos van a ayudar, no creo que haya otra forma, yo sigo pagando el bono anterior, ¿cómo hago para pagar uno nuevo?, es imposible”, dijo en InformateSalta.