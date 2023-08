“No sabemos cómo lo vamos a pagar”, dicen municipios sobre el bono que anunció Nación

Daniel Moreno, intendente de Vaqueros y presidente del Foro de Intendentes de Salta se refirió a las medidas anunciadas por Massa que forman parte del Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso.

“Creo que si el ministro de economía de la Nación lo anunció es porque ellos van a ayudar, no creo que haya otra forma. Yo sigo pagando el bono anterior, ¿cómo hago para pagar uno nuevo?, es imposible”, dijo en InformateSalta.

Si bien Moreno consideró que las medidas son buenas ya que “la gente lo necesita, no estoy en contra de las necesidades de la gente pero por otro lado estamos preocupados porque no sabemos cómo lo vamos a pagar. Por el momento no hablamos con los demás intendentes”.

Respecto a la realidad económica de los municipios, Moreno señaló que “son 60 municipios con 60 realidades distintas, por ejemplo si hablamos de Tolar Grande, hoy tiene a todas las empresas mineras y deben tener una economía favorable, hay otros municipios donde la única fuente de empleo es el municipio, son realidades complejas y distintas”.

Finalmente, el intendente fue contundente al asegurar: “Nosotros por nuestra cuenta no podemos pagarlo. Hoy el municipio de Vaqueros está tranquilo, estamos zafando, pero con un bono de $30.000 y otro bono más ya se nos complica".

