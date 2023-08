Suben los casos de COVID pero no se registran pacientes graves en Salta

Luego que se diera a conocer un aumento del 150% en los casos de COVID en el último mes en Argentina, Laura Estrada, especialista en pediatría y neonatología, confirmó que hubo un “aumento de testeos positivos” en Salta, que se advierte “en la cantidad de adultos enfermos que vemos en la calle”.

No obstante, sostuvo que ni la cantidad ni la gravedad de la enfermedad son comparables con la circulación que hubo en el 2021 y en el 2020. “La alarma está encendida sobre todo en los pacientes que tienen alguna enfermedad previa o que tienen algún tipo de inmunocompromiso”, agregó en FM Aries.

En ese marco, hizo foco en la cantidad de mutaciones que tienen las variantes de Omicron. “Estas cepas, hasta ahora, no enferman gravemente a la población, y las vacunas están respondiendo, por lo tanto lo que se espera es que, si bien aumenta el número de casos, no aumentan las personas que se enferman gravemente, ni las internaciones”.

La profesional pidió mantener la vacunación actualizada de todo lo que sea inmunoprevenible, y respetar las medidas básicas de distanciamiento, de reposo si uno está enfermo, de consulta oportuna, y recomendó no compartir utensilios.

A su vez, señaló que no hay plazo para decretar el fin de la circulación de los virus. “Esto probablemente en una semana vuelva a tener alguna variación. Nos quedan varias semanas invernales todavía. Y esto es dinámico. No sabemos qué es lo que va a predominar de acá a una semana”, afirmó.

Con respecto al uso del barbijo, sostuvo que ayuda y contribuye, sobre todo, cuando uno está en lugares cerrados. “El barbijo no es obligatorio, pero contribuye obviamente. El lavado de manos también, el ventilar los ambientes, el estar inmunizados, el estar bien alimentados y controlados, eso contribuye a que enfermemos menos”, expresó

La profesional aseguró que cada persona tiene que apelar también a su responsabilidad individual. “No basta con estar alerta, sino en tener la responsabilidad individual de decir, bueno, me cuido hoy un poco más, estoy enfermo, trato de ir al médico, no salgo, me pongo barbijo, no comparto el mate”.

Por concluir, indicó que hay que acostumbrarse a muchos virus co-circulando en toda la temporada invernal. “La temporada invernal es dinámica, no es una cosa estática, los virus van a circular, más allá de que haya vacunas, los virus van a seguir co-circulando”

Finalmente, recordó que hace unos meses circulaba el virus sincitial respiratorio, después hubo un aumento de casos de coqueluche, y ahora en la balanza está predominando el COVID, que se supone, obedece a nuevas variantes. “El año pasado era noviembre y teníamos circulación de influenza A e influenza B. Entonces, esto es dinámico y va a seguir siéndolo. Siempre estas virosis mutan”.