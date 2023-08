Adolescentes originarios inmersos en la droga y la delincuencia: "Los estamos dejando solos"

El consumo de drogas en Salta crece y penetran en lugares antes impensados como las comunidades originarias. Si bien de un tiempo a esta parte se empezó a conocer que a temprana edad consumían alcohol ahora el consumo de drogas parece ser el nuevo mal para estas comunidades que suman a sus luchas ancestrales la de erradicar el consumo de estupefacientes y así acabar con la delincuencia, además de proteger a sus jóvenes.

Zulma Sánchez, representante de estos pueblos Originarios y actual residente de una de la Misión Wichi pidió ayuda desesperada. "Estoy preocupada por los chicos. Me da pena verlos así. Estoy pidiendo que si haya alguien que puede venir a ayudar un poco, que les den apoyo para tratar el problema de los chicos".

La mujer contó que por esta adicción entre los jóvenes empezaron a robar. "De tanta desesperación para consumir eso, se dedican a robar. Yo quiero que se acabe esto, antes no lo teníamos. No veíamos estas cosas, con el tema de la droga. Antes era lindo lugar Misión, tranquilo y no había riesgo de nada, podían andar los chicos por el monte o donde quieran pero no les pasaba nada. Ahora tiene que andar con cuidado los chicos y todos porque hacen cualquier cosa para conseguir dinero para eso".

Robar para drogarse

Zulma preocupada por todo lo que ve a diario aseguró que van a robar para conseguir dinero para seguir comprando. "Yo hablo con los chicos y les digo 'por qué tanto' los aconsejo per me ignoran".

Consultada por lo que ve en su comunidad en cuanto al grupo de chicos inmersos en las adicciones aseguró "Acá, en Misión, veo de 12 años para arriba. Son como 15 chicos, no sé las otras comunidades. Tengo familiar que es adicto y ya no sé que hacer".

Le vienen a vender de noche

La mujer originaria señaló a Mosconi TV que "De noche viene la gente a vender. Es una casa, en la Central, una casa de familia en donde siempre hacen joda los sábados o viernes y ahí van, se juntan ahí. Viene uno que no lo conozco, pero no lo conozco".

Además denunció que los chicos que son conocidos por pedir dinero en la YPF de la zona en su mayoría son enviados por sus padres, incluso para cubrir sus vicios y adicciones.

Sin apoyo de los caciques y sin Consejo de la Mujer Originaria

Zulma contó que a pesar de tener un proyecto que buscaba abarcar esta problemática y otras en las comunidades no recibieron el apoyo de los caciques, es por eso que hoy la mujer busca ser escuchada por autoridades pertinentes que lleguen al lugar con ayuda.

"Es terrible lo que pasa. Hay muchas cosas que se podrían hablar y nunca se hablan. Hay cosas que tapan los mismos padres. Hay que pedir ayuda y no escondernos en nuestras casas. Los estamos dejando solos a los niños, si no los ayudamos los estamos dejando solo, los estamos dejando que se hundan. Pido que alguien nos ayude, todos son varones los que consumen".