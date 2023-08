Conocé lo nuevo de Markova

Llegó la nueva temporada spring summer de MARKOVA al Alto Noa y por ello se va a festejar de manera muy especial.

Desde Alto Noa invitan este Viernes 01 de septiembre, de 18 a 22 hs. al primer ONE SHOT de la temporada: habrá tragos, asesoramiento exclusivo en tus compras con Martt y una super promo con APPA.



De no creer, pero si tu compra es de $25.000 o más, APPA te regala $10.000 de descuento.



No te lo podés perder, en el ALTO NOA, El Shopping de Salta.